Am 24. Mai 2025 wurden in Graz 30 Legenden geboren.
An einem historisch nervenaufreibenden letzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga krönte sich der SK Sturm Graz im Frühsommer vergangenen Jahres mit einem 1:1 gegen den direkten Titelrivalen Wolfsberger AC zum zweiten Mal in Folge zum Österreichischen Meister.
Als hätten sich Kiteishvili, Stankovic und Co. nicht bereits ein Jahr zuvor bereits Heldenstatus in Graz-Liebenau verdient, setzten sich die "Blackies" mit der Titelverteidigung 2024/25 endgültig ein Denkmal in der heimischen Fußball-Historie.
Zehn der 30 Spieler, die in die fünfte Meisterschaft der Klub-Geschichte mündete, stehen nach wie vor beim aktuell strauchelnden Tabellenfünften unter Vertrag.
20 der schwarz-weißen Titelverteidiger-Helden zog es in die weite Fußball-Welt - in die MLS, die polnische Ekstraklasa, ins portugiesische Oberhaus und sogar in die Premier League.
Was wurde aus ihnen?
Kjell Scherpen (Ipswich Town FC/England)
Abgang: 30. Juni 2025
Aktueller Klub: Ipswich Town (England)
Ablöse: - (war ausgeliehen)
Nicht nur aufgrund seiner Körpermaße von 2,06 Metern avancierte Kjell Scherpen in seinen beiden Saisons beim SK Sturm Graz zu einem großen Erfolgsfaktor.
Nach der Titelverteidigung hieß es für den mittlerweile 26-jährigen Torhüter auch, von Stammklub Brighton & Hove Albion Abschied zu nehmen. Für sechs Millionen Euro wechselte er zum belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise, wo Scherpen in der Champions League, der Jupiler Pro League und dem Pokal als Nummer eins das Tor hütete.
Seite an Seite mit ÖFB-Kicker Raul Florucz gewann der Niederländer den belgischen Croky Cup und verdiente sich im vergangenen Sommer eine Rückkehr in die Premier League. Ipswich Town verpflichtete den "Torhüter der Saison 2024/25" der Bundesliga für zehn Millionen Euro, stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus.
Beim Aufsteiger hat der größte Torhüter der Premier-League- und ADMIRAL-Bundesliga-Historie seinen Stammplatz nach vier Ligaspielen verloren. Gegen Liverpool patzte er an Spieltag drei doppelt, seit der fünften Runde steht der Engländer Christian Walton (31) zwischen den Pfosten.
Matteo Bignetti (1. FC Saarbrücken/Deutschland)
Abgang: 1. Juli 2026
Aktueller Klub: 1. FC Saarbrücken (Deutschland)
ablösefrei
In der Meistersaison 2024/25 verbuchte das Grazer Eigengewächs zwar keinen Ligaeinsatz, hielt als Nummer drei hinter Kjell Scherpen und Daniil Khudyakov aber die Stellung.
In der Folgesaison machte der 22-jährige Obersteirer aber als Back-up von Oliver Christensen und Khudyakov immerhin 13 Pflichtspiele für den Titelverteidiger.
Vergangenen Sommer brach Bignetti seine Zelte bei Sturm dann ab und wechselte ablösefrei zum 1. FC Saarbrücken in die deutsche 3. Liga.
Bei "Blau-Schwarz" ist der Schlussmann nun endlich Nummer eins und macht beim Tabellenvierten mit guten Leistungen auf sich aufmerksam.
Erst am vergangenen Wochenende hielt er beim 2:1-Sieg gegen Wehen Wiesbaden einen Elfmeter - Ralf Rangnick honorierte seine Leistungen im Oktober mit der ersten (Nach)-Nominierung für das A-Nationalteam.
Gregory Wüthrich (BSC Young Boys/Schweiz)
Abgang: 1. Juli 2025
Aktueller Klub: BSC Young Boys (Schweiz)
Ablöse: -
Als langjähriger Abwehrchef hatte Gregory Wüthrich definitiv einen Löwenanteil daran, dass der SK Sturm Graz im Sommer 2025 die Meisterschale erneut in den Grazer Himmel strecken durfte.
Transfers in die Deutsche Bundesliga zerschlugen sich, stattdessen ging es für den Innenverteidiger letztendlich mit Vertragsende zurück in seine Heimatstadt.
In Bern hat es der zweifache "Nati"-Kicker aktuell schwer. Die Saison 2025/26 bot Auf und Abs, Wüthrich war in der Abwehr gesetzt, verpasste aber etwa zehn Spiele verletzungsbedingt und landete mit YB nur auf Tabellenrang sechs.
Die laufende Spielzeit verläuft indes so gar nicht nach Plan. In den ersten sechs Ligaspielen durfte der 1,94-Meter-Hüne dreimal starten, Anfang September zog er sich eine Wadenverletzung zu. Seit seiner Rückkehr Ende Oktober kam der Innenverteidiger nur noch auf zwei Kurzeinsätze für den Tabellenzweiten, saß ansonsten 90 Minuten auf der Bank.
Mit Cedric Zesiger und Moritz Jenz setzen die Young Boys in der Innenverteidigung auf zwei Spieler mit Erfahrung in der Deutschen Bundesliga.
Max Johnston (Derby County FC/England)
Abgang: 27. August 2025
Aktueller Klub: Derby County FC
Ablöse: 2.5 Mio. Euro (exklusive Boni)
Der Außenverteidiger verließ Sturm im Sommer 2025 mit zwei Meistertiteln im Gepäck in Richtung Championship.
Bei Derby County biss sich der Schotte (22) zu Saisonbeginn in der Startelf fest, zog sich im Oktober jedoch eine Oberschenkelverletzung zu. Ein halbes Jahr später kehrte Johnston zurück und verbuchte noch sechs Einsätze.
Beim aktuellen Tabellen-Vorletzten (23.) der Championship hat der Ex-Grazer heuer kein fixes Leiberl mehr. Johnstons Rolle scheint sich von Woche zu Woche zu verändern - vier Startelfeinsätze, vier als Joker, fünfmal 90 Minuten Ersatzbank und drei verletzungsbedingt verpasste Spiele zeichnen das Bild eines schwierigen Herbsts.
Dimitri Lavalee (Standard Lüttich/Belgien)
Abgang: 1. Juli 2026
Aktueller Klub: Standard Lüttich (Belgien)
Ablöse: -
Auch "Dimi" Lavalee heuerte im Sommer 2023 in Graz-Liebenau an und verließ die Murstadt drei Jahre später als zweifacher Meister und Cupsieger.
Nach Vertragsende und einer überstandenen Kreuzbandverletzung wechselte der 29-jährige Defensiv-Allrounder zu Jugend- und Ausbildungsverein Standard Lüttich, unterschrieb einen Zweijahresvertrag.
Bei "Les Rouches" wird der Linksfuß seither aber einmal mehr vom Veletzungsteufel geplagt. Von August bis Oktober fiel der Belgier mit Achillessehnenproblemen aus, nach einem Einsatz in der zweiten Mannschaft und 90 Minuten gegen KRC Genk musste Lavalee erneut pausieren.
Vergangenes Wochenende saß er in der Jupiler Pro League gegen Lommel SK zumindest über 90 Minuten auf der Bank.
Emanuel Aiwu (Apollon Limassol/Zypern)
Abgang: 17. Juli 2026
Aktueller Klub: Apollon Limassol (Zypern)
Ablöse: ?
Für Emanuel Aiwu nahm das Kapitel Sturm im vergangenen Sommer ein unrühmliches Ende. Sogar der "VdF" wurde im Zuge der Ausbootung des 25-jährigen Wieners eingeschaltet.
Dabei hatte der frühere Italien- und England-Legionär an der Titelverteidigungssaison 2024/25 mit 25 Startelf-Einsätzen durchaus seinen Anteil.
Bei Apollon Limassol unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2029. Mit den Zyprioten verpasste Aiwu die Qualifikation für die UEFA Conference League, in der heimischen "Cyprus League" rangiert man indes auf Platz drei.
Im Ligabetrieb durfte Aiwu in den ersten Partien von Beginn an ran, in den letzten vier Spielen saß der Ex-U21-Nationalspieler aber über 90 Minuten auf der Bank. Vergangenes Wochenende stand er nicht im Spieltagskader.
Jusuf Gazibegovic (Widzew Lodz/Polen)
Abgang: 1. Jänner 2025
Aktueller Klub: Widzew Lodz (Polen), ausgeliehen vom 1. FC Köln (Deutschland)
Ablöse: 2 Mio. Euro
Ein sensationeller rechter Fuß und Mentalität pur ließen "Gazi" beim SK Sturm nicht nur zum Publikumsliebling, sondern zweifelsohne zu einer der schillerndsten Figuren jener Erfolgs-Ära avancieren.
Nach seinem emotionalen Abschied im Winter 2025 fand der Rechtsverteidiger beim 1. FC Köln in der 2. Deutschen Bundesliga zuerst gut in die Spur. Mit dem Aufstieg und der Ablöse von Coach Gerhard Struber durch Lukas Kwasniok nahm der Schritt zum "Effzeh" aber eine böse Wende. Einen einzigen Einsatz über 22 Minuten verbuchte Gazibegovic in der Deutschen Bundesliga, ehe ihn Kwasniok praktisch aussortierte.
Genau ein Jahr nach seinem Abschied aus Graz-Liebenau kehrte er dorthin per Leihe für die Rückrunde 2025/26 zurück. Im vergangenen Sommer ging es für den 23-fachen Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas - abermals auf Leihbasis - zu Widzew Lodz in die polnische Ekstraklasa. In der laufenden Saison verpasste Gazibegovic (26) fünf Spiele aufgrund einer Muskelverletzung, stand für den Tabellen-14. aber zumeist in der Startelf und lieferte in acht Ligaspielen bereits drei Assists.
Konstantin Schopp (TSV Hartberg)
Abgang: 1. Juli 2025
Aktueller Klub: TSV Hartberg, ausgeliehen von Mainz 05 (Deutschland)
Ablöse: -
Der Sohn von Sturm-Legende Markus Schopp verließ seinen Ausbildungsverein fast schon still und heimlich in Richtung Deutschland. Nur zwei Pflichtspiele machte "Konsti" Schopp am Ende für die "Blackies", seinen einzigen Bundesligaeinsatz im Sturm-Trikot absolvierte er aber in der Meistersaison 2024/25 (25. Spieltag beim 2:1-Sieg gegen Red Bull Salzburg).
Der 1. FSV Mainz 05 sicherte sich die Dienste des 1,95 Meter großen Innenverteidigers ablösefrei. Seit Jänner 2026 spielt der fünffache U21-Nationalspieler Österreichs nun auf Leihbasis beim TSV Hartberg. Spätestens seit Amtsübernahme seines Vaters gehört der 20-Jährige zu den Gesichtern des Hartberger Erfolgslaufs.
Nach Gelb-Rot gegen Sturm an Spieltag drei verpasste Schopp ein Spiel gesperrt, stand seither aber in jeder Partie über 90 Minuten am Feld. Gegen den WAC erzielte er das späte Goldtor zum 1:0-Sieg, zwei Wochen später traf er gegen Altach.
Emir Karic (Sporting Kansas City/USA)
Abgang: 13. Juli 2026
Aktueller Klub: Sporting Kansas City (USA)
Ablöse: 450.000 Euro
Der Linksverteidiger hatte in seiner ersten Saison in Graz nicht immer einen leichten Stand, kam oft von der Bank oder saß gar 90 Minuten draußen. Mit 15 Bundesliga-Einsätzen gewann er mit den "Blackies" am Ende der Saison 2024/25 trotzdem seinen bisher ersten und einzigen Titel.
Im Sommer 2026 wagte der bosnische A-Nationalspieler sein zweites Auslandsabenteuer und unterschrieb einen lukrativen Vertrag bei Sporting Kansas City in der MLS.
Im Mittleren Westen der USA war der 29-Jährige als Linksverteidiger gesetzt, stand in 18 von 20 möglichen Ligaspielen in der Startelf und verbuchte dabei zwei Assists.
Kansas beendete die Saison 2026 auf dem mageren 15. Platz der Western Conference, der Schweizer Chefcoach Raphael Wicky musste vor zwei Wochen den Hut nehmen.
Malick Yalcouye (Brighton & Hove Albion/England)
Abgang: 30. Juni 2025
Aktueller Klub: Brighton & Hove Albion (England)
Ablöse: - (war ausgeliehen)
Sieben Millionen Euro hatte Brighton im Sommer an IFK Göteborg gezahlt, um den damals 18-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Welch Coup den "Blackies" mit der Leihe des 1,69 Meter großen Ivorers im August 2024 gelingen würde, ließ sich damals trotzdem nicht erahnen.
Dribblings, Zweikampfstärke, Traumtore - der Mittelfeldspieler verzückte Graz-Liebenau Woche für Woche mit seiner unbekümmerten Spielweise und brutaler Qualität.
Brighton verlieh den quirligen Youngster nach seinem Abschied aus Graz erneut, diesmal zu Swansea in die Championship. Dort erlebte Yalcouye eine durchwachsene Zeit, machte 33 Ligaspiele, kam aber zumeist von der Bank.
Seit diesem Sommer ist Yalcouye Teil des Profikaders von Stammklub Brighton & Hove Albion - und rockt mit den "Seagulls" als aktueller Tabellenzweiter die Premier League. Vor allem in der Conference League ist Yalcouye unter Coach Fabian Hürzeler gesetzt, auch in der Premier League kommt er regelmäßig zum Einsatz.
Die englische Presse überschlägt sich mit Lob, vergleicht Yalcouye gar mit N'Golo Kante. Gegen Chelsea und Manchester City traf er sehenswert, auch gegen Coventry und Getafe trug sich der ehemalige Sturm-Wirbelwind in die Schützenliste ein.
Tomi Horvat (Bristol City FC/England)
Abgang: 2. Februar 2026
Aktueller Klub: Bristol City FC (England)
Ablöse: ?
Auch Tomi Horvat hat sich in dreieinhalb Jahren Sturm Graz Heldenstatus erarbeitet.
Zur Rückrunde der Saison 2025/26 wagte auch der Fernschuss-Spezialist aus Slowenien eine neue Herausforderung und wechselte zu Bristol City in die englische Championship.
Bei den "Robins" legte er eine gute erste Halbsaison hin, startete in elf von 16 Partien und verbuchte ein Tor sowie vier Torvorlagen.
Seit Trainer-Legende Roy Hodgson im Sommer das Cheftrainer-Amt an Michael Skubala abtrat, ist Horvat in Bristol zum Rotationsspieler geworden. In der laufenden Spielzeit durfte der 27-Jährige für den Tabellen-18. noch kein einziges Mal von Beginn an ran, sieben Kurzeinsätze stehen für den 15-fachen Nationalspieler bisher zu Buche.
Tochi Chukwuani (Glasgow Rangers/Schottland)
Abgang: 11. Jänner 2026
Aktueller Klub: Glasgow Rangers (Schottland)
Ablöse: 4,6 Mio.
Der 23-jährige Däne kam im Sommer 2024 für 640.000 Euro von Lyngby BK nach Graz.
Dank seiner Zweikampfstärke, einiger wichtiger Tore und seiner jugendlichen Unbekümmertheit bleibt Chukwuani den meisten Sturm-Anhängern wohl positiv in Erinnerung.
Auch, weil er Schwarz-Weiß nach eineinhalb Saisonen mit seinem 4,6-Millionen-Transfer nach Glasgow ein Vielfaches seines Kaufpreises einbrachte. Bei den Rangers etablierte sich der Mittelfeld-Hüne in seiner ersten Saisonhälfte in der Startelf, landete unter dem heutigen Salzburg-Trainer Danny Röhl auf Platz drei.
Unter Neo-Coach Derek McInnes hat Chukwuani seinen Stammplatz verloren. In der Premiership stand er in 13 Spielen noch kein einziges Mal in der Startelf, achtmal wurde er eingewechselt.
Ein Abschied scheint nicht ausgeschlossen - auch, weil die Konkurrenz in der Zentrale dank Kollegen wie Nicolas Raskin (24-facher Nationalspieler Belgiens) namhaft ist.
Lovro Zvonarek (CF Estrela da Amadora/Portugal)
Abgang: 30. Juni 2025
Aktueller Klub: CF Estrela da Amadora (Portugal)
Ablöse: - (war ausgeliehen)
Als Leihspieler des großen FC Bayern München heuerte Lovro Zvonarek im Sommer 2024 mit fünf Bundesliga-Einsätzen und sogar einem Tor unter Thomas Tuchel in Graz-Liebenau an.
Am Ende der Saison durfte sich der Kroate zwar Österreichischer Meister nennen, die erhoffte Spielpraxis bekam er aber nur selten. 22 Spiele machte er wettbewerbsübergreifend im Sturm-Trikot, nur sechs davon jedoch von Anfang an.
Nach einem Jahr in Graz schickte ihn Bayern München auf Leihbasis zu den Grasshoppers Zürich, wo Zvonarek - mit Ausnahme von acht Spielen (Zehenverletzung) - meist über die vollen 90 Minuten mitwirkte. In der Schweiz spielte der Mittelfeld-Allrounder unter zwei österreichischen Trainern (Gerald Scheiblehner und Gernot Messner) sowie Ex-RBS-Coach Peter Zeidler.
Im vergangenen Sommer ließ der deutsche Rekordmeister den Kapitän der U21-Nationalmannschaft Kroatiens endgültig ziehen. Zvonarek wechselte zu CF Estrela da Amadora ins portugiesische Oberhaus. In der Lissaboner Vorstadt ist der 21-Jährige nun absoluter Leistungsträger und stand bisher in jeder Partie in der Startelf. Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer und Lucas Hernandez sind beim Klub als strategische Investoren tätig.
Stefan Hierländer (Karriereende)
Abgang: 1. Juli 2026
Aktueller Klub: Karriereende
14 Liga-Einsätze über 104 Minuten und einen Assist verbuchte Stefan Hierländer in seiner vorletzten Profi-Saison auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Bundesliga-Spielzeit 2024/25.
Diesen Sommer verabschiedete sich die Sturm-Legende nach zehn Jahren in Graz-Liebenau in würdiger Manier in den Ruhestand. Ein "Comeback" beim nunmehrigen Regionalligisten Austria Klagenfurt kam nicht zustande, aktuell ist der langjährige Kapitän Co-Trainer bei Sturm II.
Fally Mayulu (FC Arouca/Portugal)
Abgang: 30. Juni 2025
Aktueller Klub: FC Arouca (Portugal)
Ablöse: - (war ausgeliehen)
Fally Mayulu ist nicht nur im österreichischen, sondern mittlerweile im europäischen Klubfußball zu einem echten Wandervogel avanciert.
Nach einem titelgekrönten Frühjahr 2024/25 ging es für den Ex-Rapid- und BW-Linz-Torjäger im Sommer zurück zu Stammklub Bristol City. Dort verabschiedete sich der 24-jährige Franzose ein Halbjahr später endgültig.
Der portugiesische Erstligist FC Arouca verpflichtete den Stürmer fest, dürfte dies mittlerweile aber bereuen. Rund 130 Spielminuten absolvierte Mayulu seit Februar für den aktuellen Tabellenfünften der "Liga Portugal".
In der 3. Pokalrunde erzielte er im Oktober sein erstes Tor für den Klub, in der Liga machte der Bruder von PSG-Kicker Senny Mayulu erst zwei Spiele (zwei Einwechslungen in der Schlussphase). Lange dürfte es ihn also auch im Norden Portugals nicht halten.
Mika Biereth (AS Monaco/Frankreich)
Abgang: 11. Jänner 2025
Aktueller Klub: AS Monaco (Frankreich)
Ablöse: 13 Mio. Euro (exklusive Boni)
So mancher staunte nicht schlecht, als es dem SK Sturm Graz im Anschluss an den Meister-Coup 2023/24 tatsächlich gelang, Mika Biereth fest vom FC Arsenal zu verpflichten.
Bis zum Winter 2025 machte der britisch-dänische Doppelstaatsbürger in Graz-Liebenau genau da weiter, wo er im Sommer aufgehört hatte. Biereth traf und traf und traf, elf Tore und fünf Assists bescherte er Sturm Graz, bis ihn im Jänner 2025 der Ruf der AS Monaco ereilte.
Biereth rechtfertigte die 13 Millionen Euro hohe Ablöse mit drei Hattricks und insgesamt 13 Toren in seiner ersten Halbsaison in der Ligue 1.
Seit vergangener Saison scheint dem Mittelstürmer aber der Torriecher etwas abhandengekommen zu sein. 2025/26 machte er wettbewerbsübergreifend in 43 Spielen nur fünf Tore.
In der laufenden Saison 2026/27 läuft es für den 23-Jährigen nun überhaupt nicht mehr. Unter Trainer Felipe Luis ist Biereth perspektivlos, in den letzten fünf Ligaspielen stand er nicht einmal im Spieltagskader. Insgesamt 57 Spielminuten verbuchte er in der laufenden Ligue-1-Saison. Bereits im kommenden Winter deutet alles auf einen Wechsel hin.
Erencan Yardimci (1. FC Kaiserslautern/Deutschland))
Abgang: 19. August 2025
Aktueller Klub: Kaiserslautern (Deutschland)
Ablöse: - (war ausgeliehen)
Im Zuge eines 4-Millionen-Euro-Deals schnappte sich die TSG Hoffenheim Erencan Yardimci und schickte ihn im selben Atemzug auf Leihbasis zum SK Sturm.
Obwohl zumeist als Joker gebracht, ließ der Türke (24) seine Qualität zwischendurch definitiv durchblitzen.
Im Winter 2025 beorderte die inzwischen von Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker dirigierte TSG Hoffenheim den Mittelstürmer vorzeitig aus Graz zurück. Yardimci machte im Frühjahr noch acht Spiele in der Deutschen Bundesliga, ab Februar blieb der Angreifer aber außen vor.
Im Sommer ging es auf Leihbasis zu Eintracht Braunschweig, wo Yardimci als Stammspieler fünf Tore und eine Vorlage verbuchte, im Derby gegen Hannover 96 aber nach 20 Minuten vom Feld flog. Yardimci hatte nach 20 Minuten einen Gegenspieler gewürgt, Braunschweig verlor letztendlich mit 0:3 und der Ex-Grazer fasste drei Spiele Sperre aus.
In der laufenden Saison ist Yardimci an den 1. FC Kaiserslautern verliehen, die "Roten Teufel" sicherten sich jedoch eine Kaufoption. Auf dem "Betze" hat er zwar die Jokerrolle inne, machte in 10 Kurzeinsätzen aber schon drei Tore. Wie es im Sommer weitergeht, ist unklar.
William Böving (1. FC Nürnberg/Deutschland)
Abgang: 1. September 2025
Aktueller Klub: Nürnberg (Deutschland)
Ablöse: 3.5 Mio. Euro
Nach drei erfolgreichen und individuell starken Jahren traute man William Böving den Schritt in eine größere Liga allemal zu.
Mainz 05 holte "Euro-Willie" im Spätsommer 2025. Nach erfolgreicher Titelverteidigung mit Sturm und mit 116 Pflichtspielen, 21 Toren, 20 Assists und vier Titeln im Gepäck ging es für den Dänen ins deutsche Oberhaus. Dort unterschrieb er bis Sommer 2029.
Doch Böving fand beim "Karnevalsklub" nie in die Spur. Nur in der Conference League sammelte der Angreifer etwas Spielpraxis, in der Liga verbuchte Böving insgesamt neun Einsätze. Nur zweimal stand der variable Offensivmann in Liga und Pokal in der Startelf, sein einziges Tor machte er heuer im DFB-Pokal beim 9:0-Sieg gegen Fünftligist VfB Krieschow.
Im August verlieh Mainz den Kopenhagener für die laufende Saison an den 1. FC Nürnberg. Auch in der 2. deutschen Bundesliga hatte Böving bisher zumeist die Jokerrolle inne. In den letzten beiden Spielen durfte der Ex-"Blackie" aber starten und machte gegen Darmstadt sein erstes Tor.
Manprit Sarkaria (FK Austria Wien)
Abgang: 20. Jänner 2025
Aktueller Klub: FK Austria Wien
Ablöse: ?
Auch Manprit Sarkaria verließ Sturm Graz nach Jahren des Erfolgs im Streit.
Nach Aussortierung und Gastauftritten in LigaZwa ging es für den Edeltechniker im Jänner 2025 nach China.
Sein Wechsel zu Shenzhen Peng City stellte sich jedoch rasch als grobes Missverständnis heraus, nach einem halben Jahr trat der Wiener die Flucht an und kehrte zu seinen Wurzeln zurück.
Bei Heimatverein Austria Wien schien der ehemalige ÖFB-Teamspieler zurück zu alter Stärke zu finden, ehe das Schicksal zuschlug. Drei Tore und vier Assists, dann riss im Dezember das Kreuzband. Seither arbeitet der 30-Jährige an seinem Comeback. Geplant wäre seine Rückkehr noch dieses Jahr.
Amady Camara (Randers FC/Dänemark)
Abgang: 31. August 2026
Aktueller Klub: Randers (Dänemark)
Ablöse: 700.000 Euro
Unvergessen sein Tor am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24, als Sturm gegen Austria Klagenfurt den ersten Meistertitel seit 2011 besiegelte.
Der nächste Schritt gelang dem heute 21-jährigen Malier aber auch in der Folgesaison nicht. Er kam in der Titelverteidigungssaison 19 Mal zum Einsatz, ein Scorerpunkt blieb ihm jedoch verwehrt.
Im Sommer 2025 schloss sich Camara per Leihe dem FC Nantes an. Beim Ligue-1-Klub konnte sich der zweifache A-Nationalspieler aber nicht für eine feste Verpflichtung empfehlen, er machte für die Profis nur zehn Spiele über insgesamt 162 Minuten.
Zur Saison 2026/27 gab Sturm Camara nun an den dänischen Erstligisten Randers FC ab, wo sich der Angreifer aber ebenfalls schwer zu tun scheint. In zehn Liga- und Pokalspielen gelang ihm noch kein Tor, Camara kommt beim Tabellen-10. meist von der Bank.
Peter Kiedl (FC Hansa Rostock/Deutschland)
Abgang: 30. Juli 2026
Aktueller Klub: FC Hansa Rostock (Deutschland)
Ablöse: ?
Für den Deutschlandsberger (22) hieß es, nach erledigtem Bundesliga-Debüt in Schwarz-Weiß (04.05.2025, 1:0-Sieg gegen BW Linz), von der Jugendliebe Abschied zu nehmen.
Nach über 13 Jahren bei Sturm ging es für den Mittelstürmer auf Leihbasis zum Ligarivalen SV Ried, wo Kiedl seine Qualität in neun Bundesliga-Spielen von Beginn an unter Beweis stellen durfte. Meistens kam der zweifache U21-Nationalspieler von der Bank, am Ende machte er in 24 Spielen vier Tore und zwei Assists.
Im vergangenen Sommer wagte Kiedl den Sprung ins Ausland, der deutsche Drittligist Hansa Rostock verpflichtete den Angreifer fest. Im Norden Deutschlands plagte Kiedl gleich zum Saisonauftakt eine Oberschenkelverletzung. Einen Startelf-Einsatz verbuchte der ÖFB-Legionär seitdem im Herbst, fünf Joker-Einsätze und ohne einem Scorerpunkt stehen ansonsten zu Buche.
Vergangenes Wochenende sammelte Kiedl bei den Amateuren in der Oberliga Nord Spielpraxis - und traf. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2029.