Am 24. Mai 2025 wurden in Graz 30 Legenden geboren.

An einem historisch nervenaufreibenden letzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga krönte sich der SK Sturm Graz im Frühsommer vergangenen Jahres mit einem 1:1 gegen den direkten Titelrivalen Wolfsberger AC zum zweiten Mal in Folge zum Österreichischen Meister.

Als hätten sich Kiteishvili, Stankovic und Co. nicht bereits ein Jahr zuvor bereits Heldenstatus in Graz-Liebenau verdient, setzten sich die "Blackies" mit der Titelverteidigung 2024/25 endgültig ein Denkmal in der heimischen Fußball-Historie.

Zehn der 30 Spieler, die in die fünfte Meisterschaft der Klub-Geschichte mündete, stehen nach wie vor beim aktuell strauchelnden Tabellenfünften unter Vertrag.

20 der schwarz-weißen Titelverteidiger-Helden zog es in die weite Fußball-Welt - in die MLS, die polnische Ekstraklasa, ins portugiesische Oberhaus und sogar in die Premier League.

Was wurde aus ihnen?