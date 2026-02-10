Elsneg: "Letztendlich war ich einfach ausgebrannt"

90minuten: Es kam anders...

Elsneg: Es war überraschender, wie schwierig es dann wieder war. Wir sind in keine stabile Entwicklungsphase reingekommen, mussten wieder sehr lange auf den ersten Sieg warten und haben uns Woche für Woche über Wasser gehalten. Die Situation hat sich dann für mich vor allem nach der Niederlage in Linz gegen Blau-Weiß Linz zugespitzt.

Ein Trainerwechsel kam für mich nicht in Frage, Ferdinand Feldhofer leistet gute Arbeit. Es hat sich für mich relativ rasch nach dem Spiel der Zugang herauskristallisiert, dass ich für diesen Saisonstart die Verantwortung übernehmen wollte, in dem ich meinen Posten räume und dadurch einen erhofften neuen Reiz setze. Verantwortung einerseits dem Verein gegenüber, aber auch mir, meiner Gesundheit und meiner Familie gegenüber. Also bin ich zum Vorstand gegangen und habe meinen Rücktritt angeboten. Mit Tino Wawra, als meinen Nachfolger, hatte man einen tollen Fachmann schon in den eigenen Reihen.

90minuten: Nur um sicherzugehen: Ein Trainerwechsel stand nicht im Raum?

Elsneg: Nein, gar nicht. Ich wollte Verantwortung übernehmen und den Platz frei machen. Der Vorstand kann die Kompetenzen sehr gut verteilen und vertraut den Personen in den Entscheidungsfunktionen. Sonst hätten wir das Dornbirn-Spiel nicht so gut verarbeiten können. Wenn du da nur in der Emotion agierst, wäre der Aufstieg nicht passiert.

90minuten: Wie schwierig war es persönlich, sich dieses "Scheitern" einzugestehen?

Elsneg: Das war ganz schwierig und es haben viele Faktoren mit reingespielt. In den vergangenen sieben Jahren beim Verein – zunächst als Spieler mit dem Aufstieg in die zweite Liga und später als Sportdirektor in die Bundesliga aufzusteigen sowie dem letztjährigen Klassenerhalt – habe ich unzählige prägende Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt. All das hat diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Ich hatte ja auch noch eineinhalb Jahre Vertrag. Und dann hinzugehen und versuchen, da eine Lösung zu finden, ist ein großer Schritt, der als Familienpapa oft gar nicht so einfach ist. Man hat eine gewisse Verantwortung seiner Familie gegenüber.

Aber es ging auch um mich, meine Energie und Grenzen. Es hat in den letzten Jahren viele Momente gegeben, wo ich in der Rolle des Sportdirektors anders Verantwortung übernommen habe, in dem ich vorangegangen bin und die Richtung vorgegeben habe. Aber letztendlich war ich nach den insgesamt sieben Jahren einfach ausgebrannt. Ob man hier von einem Scheitern sprechen kann, denke ich persönlich nicht.