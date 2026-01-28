Warum der GAK im Tor plötzlich gut aufgestellt ist

Nach 121 Spielen im Tor des GAK kehrt Jakob Meierhofer zurück auf die Bank. Wie in der Vorsaison wurde er in der Winterpause als Stammkeeper abgelöst, damals kam Florian Wiegele, jetzt Franz Stolz.

Ob Meierhofer noch einmal für die Grazer auf dem Platz stehen wird, ist mehr als fraglich: Sein Vertrag läuft im Juni aus, die Zusammenarbeit wird wohl spätestens zu diesem Zeitpunkt enden.

Eine Situation wie im Sommer, in der man vergeblich nach einer bundesligatauglichen Verstärkung im Tor suchen musste, will GAK-Sportdirektor Tino Wawra diesmal vermeiden. Wiegele ging zurück zu Stammverein Viktoria Pilsen, eine feste Verpflichtung war finanziell nicht zu stemmen. "Wir waren nur an Lösungen interessiert, die eine klare Verbesserung gebracht hätten. Die hat es für uns nicht gegeben. Deswegen haben wir Jakob das Vertrauen ausgesprochen", erinnert sich der Nachfolger von Didi Elsneg.

Zu viele Fehler

Zum zweiten Mal habe die interne Analyse im Winter aber ergeben, dass dem Abwehrverbund zu viele Fehler passiert sind. Mit Franz Stolz, den Wawra aus einer gemeinsamen Halbsaison beim SKN St. Pölten kennt, soll es jetzt besser laufen. Sollte sich der 24-jährige Steirer gut entwickeln, hätte man wohl seine Nummer eins für 2026/27 gefunden.

Eine vertraglich gesicherte Vereinbarung mit Stammverein Genua gibt es nicht, Wawra erklärt aber: "Wir haben offene Gespräche geführt. Ich weiß, was wir tun müssten, um ihn fix bekommen zu können, wenn er seine Sache gut macht. Das liegt im Bereich des Möglichen."