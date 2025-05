Dietmar Riegler: "Der WAC passt eigentlich gar nicht dort hin"

90minuten: Zwei Siege und ihr seid Meister: Wie hätten Sie reagiert, wenn Ihnen das jemand Anfang des Jahres 2025 gesagt hätte?

Dietmar Riegler: Den hätte ich zu einem Spinner erklärt. Das war zu Saisonbeginn so unrealistisch. Wir hätten uns nicht einmal getraut, uns das vorzustellen. Wir waren so weit weg. Ich kann mich noch erinnern, als wir beim Trainingsstart mit Didi Kühbauer in der Trainerkabine gesessen sind. Wir hatten noch gar keine richtige Mannschaft und der Kader war noch so klein. Da war es das Ziel, unter die Top sechs zu kommen, aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns gedacht: Mit diesem Kader werden wir es sehr, sehr schwer haben. Aber dann haben wir Woche für Woche Spieler dazubekommen, die uns als Mannschaft mit ihrer Qualität besser gemacht und glücklicherweise schnell "funktioniert" haben – nichtsdestotrotz war an einen möglichen Meistertitel nicht zu denken.

90minuten: Der WAC wäre als Meister in mehrerlei Hinsicht ein absolutes Novum. Bisher kamen diese ausschließlich aus Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg. Ihr wärt also auch der erste Kärntner Meister und der erste, mit weniger als 100.000 Einwohnern. Was bedeuten Ihnen solche Statistiken?

Riegler: Wir haben ja schon mehrmals Geschichte geschrieben, wenn man an die Europacupspiele zurückdenkt. Wir haben Gladbach 4:0 besiegt (Europa League 2019/20, Anm.) und wurden in einer Gruppe mit Feyenoord Rotterdam, Dinamo Zagreb und ZSKA Moskau Zweiter (Europa League 2020/21, Anm.). Dort passt der WAC eigentlich gar nicht hin. Man sieht, dass mit Zusammenhalt und wenn der Wille da ist, Kräfte frei werden und im Fußball sehr viel möglich ist.

90minuten: Erhoffen Sie sich von der erfolgreichen Saison auch einen Aufschwung in Sachen Zuschauer und einen generellen Zuwachs an Fans?

Riegler: Es herrscht natürlich totale Aufbruchstimmung. In Wolfsberg wird nach wie vor nur über Fußball gesprochen. Das ist Thema Nummer eins. Das war ja für niemanden vorstellbar und so weit weg, dass wir so weit kommen.