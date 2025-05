90minuten: Wer Philipp Semlic will, muss sich Gedanken machen, ob er Ruhe und Ordnung bietet. Da fallen einige durchaus größere heimische Klubs weg. Fühlen Sie sich aber bereit für einen weiteren Schritt?

Semlic: Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und weiß, dass ich bei einem seriösen Klub etwas entwickeln kann, um ihn weiterzubringen. Ich traue mir viel zu, aber, noch einmal, ich denke nicht darüber nach: Ich versuche, permanent in der Mitte zu sein, mich immer wieder vor die Mannschaft zu stellen, wenn es eine mediale Geschichte gibt und nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren – und dennoch im Hier und Jetzt zu sein.

90minuten: Gehen wir noch einmal in den Sommer zurück. Wie schwört man denn eine Gruppe Menschen ein, die eigentlich absteigen wird?

Semlic: In den Gesprächen mit der Führungsebene war uns von Anfang an klar, in welche Richtung es gehen soll und wie wir uns auf dieses Jahr vorbereiten müssen. Wir haben uns viel ausgetauscht, ich habe mit Stefan Köck teilweise mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau. Er hat mich in schwierigen Phasen immer hochprofessionell unterstützt und legt auch den Finger in die Wunde, wenn etwas nicht passt.

Und bei den Spielern ist es so, dass jeder so seine Gründe hat, warum er bei der WSG Tirol gelandet ist: Viele haben den Durchbruch nicht geschafft oder bekommen bei uns eine zweite Chance. Dieses Potenzial haben wir alle gemeinsam erkannt und waren dann in der Kommunikation klar und im Training zielgerichtet, damit sie ihr Potenzial abrufen können. Die individuellen Leistungsdaten geben uns da recht.

90minuten: Wobei es offensichtliche Ausreißer, beispielsweise Torjäger wie Baden-Frederisken oder Vrioni, nicht gibt.

Semlic: Lukas Hinterseer hat nur 40 Prozent der Spiele gemacht, Tobias Anselm war nie wirklich fit, Mahamadou Diarra hatte auch Probleme. So sind sie immer ein bisschen nachgelaufen und wir hatten viele verschiedene Torschützen.