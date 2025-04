Zukić: "Didi Kühbauer gehört in eine Top-5-Liga"

90minuten: Du hast in Serbien vor hitzigen Kulissen gegen Roter Stern oder Partizan gespielt. Nun steht das nicht absehbare Finale mit dem WAC gegen Hartberg an – statt 4.000 Zuschauern wie in Wolfsberg erwarten euch in Klagenfurt etwa 15.000 Fans. Was macht das mit dir?

Zukić: Es ist schön, dass wir auf so eine große Unterstützung zählen können. Ich weiß nicht, wie andere Spieler damit umgehen, aber wenn ich das Feld betrete – sei es beispielsweise bei Auswärtsspielen gegen Sturm oder Rapid – dann blende ich die Atmosphäre aus. Ich fokussiere mich nur auf das Spielfeld und nicht auf die Fangesänge. Es ist natürlich schön, wenn man beim Aufwärmen diese Atmosphäre aufsaugen kann. Aber ich für meinen Teil denke in diesen Momenten, dass es meine Fans wären statt der gegnerischen. Dieser Umstand macht es mir leichter, den Fokus besser aufrecht zu halten.

90minuten: Blicken wir nochmal zurück auf deine Anfangszeit in Österreich. Wie kam dein Transfer zum WAC zustande?

Zukić: Ich hatte eigentlich zuerst bei ZSKA Moskau unterschrieben, die Verhandlungen zogen sich über zwei Monate. Jedoch platzte der Transfer im letzten Moment, sodass nach fünf Tagen der Anruf vom WAC kam. Gemeinsam mit meinem Manager habe ich den Deal mit der Vereinsführung, dem Trainer und dem Sportdirektor abgeschlossen. Alles lief wirklich fair, alles wurde wie vereinbart eingehalten.

90minuten: Warum platzte der Transfer nach Moskau?

Zukić: Das ist eine heikle Angelegenheit – Details möchte ich nicht nennen.

90minuten: Warum hast du dich dann für den WAC entschieden?

Zukić: Ich wusste, dass Deki Joveljic (Anm. Dejan Joveljic) hier gespielt hat. Ich habe mich umgehört und gehört, dass der WAC ein guter Schritt nach vorne sein könnte. Hier biete sich die Chance auf eine großartige Entwicklung. Auch wenn sie letztes Jahr nur Siebter waren, hatte ich das Gefühl, dass ich etwas bewegen kann. Es war für mich undenkbar, dass wir am Ende in den unteren Tabellenrängen landen. So bin ich einfach nicht – mein Charakter lässt das nicht zu. Natürlich gab es viele, die meine Entscheidung kritisch gesehen haben – mein Umfeld, Leute, die mir nahestehen. Da hieß es: 'Warum gerade dorthin? Die wurden nur Siebter in der österreichischen Liga…'. Aber für mich war die Sache klar. Ich wusste, was ich kann, und dass ich bereit bin, diesen Schritt zu gehen. Mir war auch bewusst: Hier bin ich im Blickfeld vieler europäischer Klubs – und es liegt an mir, meine Leistung zu zeigen. Mein Spiel zu spielen. Zu zeigen, was ich draufhabe, ohne Angst, ohne Zurückhaltung. Ich habe die Entscheidung im Kopf für mich getroffen, und innerhalb von fünf Tagen war sie final.

90minuten: Wie ist die Zusammenarbeit mit Trainer Didi Kühbauer?

Zukić: Didi und ich haben die gleiche Mentalität – wir haben den Willen zu siegen, wir haben die gleiche Leidenschaft. Wenn wir uns anschauen, dann wissen beide von uns, was wir in diesem Moment wollen. Weil er wusste, was für ein Typ ich bin, wollte er mich holen. Sowie er sich als Trainer verhält, emotional und impulsiv, so ist er auch außerhalb des Rasens. Man ist nicht nur ein guter Trainer an der Seitenlinie, da gehört mehr dazu. Du musst den Spieler auch außerhalb des Platzes kennen. Du musst wissen, wie du mit den Spielern in der Umkleidekabine umgehst. Du musst jeden Spieler im übertragenen Sinne verstehen. Und das zeichnet Didi aus, der all diese Eigenschaften besitzt. In meinen Augen befindet sich Didi noch in seiner Anfangszeit als Trainer, er besitzt noch viel Potenzial. Didi Kühbauer gehört in eine Top-5-Liga. Das hat er sich verdient!