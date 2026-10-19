David Affengruber: "Es ist wichtig, eigene Spuren zu ziehen"

"Er könnte unser zukünftiger Kapitän sein", ist Anfang September in einem Fulham-Forum zu lesen. Die Rede ist von David Affengruber.

Der 25-Jährige, der über Sturm Graz und Elche den Sprung in die Premier League geschafft hat, ist in der Blüte seiner Karriere. Spätestens nach Startelf-Einsätzen für Fulham an der Anfield Road und zuhause gegen Manchester United sowie seinem ÖFB-Startelfdebüt mitsamt erstem Länderspieltor gegen den Kosovo ist klar: Der Niederösterreicher hat es an die Spitze der Fußballwelt geschafft.

Am Trainingsgelände des FC Fulham spricht Affengruber mit 90minuten über seinen neuen Klub, seine Verbindung zu Sturm Graz und über den Stellenwert von Talent im Fußball.

90minuten: David, du bist am Deadline Day zum FC Fulham gewechselt. Wie ist der Transfer zustande gekommen?

David Affengruber: Es war ein sehr stressiger Tag. Angefangen hat es schon zuvor mit den Gesprächen. Diese waren sehr gut, dann mussten sich natürlich noch die Vereine einig werden. Das hat ein bisschen gedauert, aber schließlich ist der Transfer zustande gekommen, worüber ich mich extrem gefreut habe. Am Dienstag bin ich mittags von Alicante nach London geflogen, habe den Medizincheck gemacht und am Abend unterschrieben. Es war ein aufregender Tag.

90minuten: Wie schwer ist dir der Abschied von Elche gefallen?

Affengruber: Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in Spanien wohlgefühlt habe und in Elche sehr glücklich war. Aber im Fußball muss man gewisse Entscheidungen für seine Karriere treffen. Für mich war das ein nächster Schritt. Es war klar, dass ich diese Möglichkeit nutzen möchte, wenn sie sich ergibt. Ich glaube, dass ich Elche trotzdem mit einem guten Gefühl verlassen habe. Ich bin auch richtig stolz darauf, was wir dort erreicht haben.