Oumar Diakité: Neuer Sturm-Trumpf

Einige Leiden dieser Saison waren bei den Grazern freilich wieder zu sehen. Ab und an fehlende Konsequenz beim Verteidigen und vor allem ist das Zu-Ende-Spielen von Umschaltsituationen immer noch mehr als ausbaufähig. Aber Sturm hat jetzt vorne drinnen ein neues Ass.

Und das nennt sich Oumar Diakité und feierte in Wien sein Startelf-Debüt für den SK Sturm. Nach schon vielversprechenden Einsätzen von der Bank kommend, legte er beim ersten Spiel von Beginn gleich einen Doppelpack hin. Diakité war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dort, wo ein Goalgetter sein muss, holte später einen Elfmeter heraus und verwandelte den gleich selbst.

Im Moment nur ein Ausgehanzug

So geht Stürmer. Der Last-Minute-Leihtransfer, für den die Grazer eine Kaufoption im Sommer 2027 haben, erweist sich immer mehr als absoluter Glücksgriff. Und er wird angesichts der sehr dünnen offensiven Personaldecke dringender gebraucht denn je.

Nach rund einer Stunde ist für Diakité im Moment aus Fitnessgründen noch Schluss. Aber wenn seine Entwicklung den derzeit skizzierten Weg fortsetzt, könnte Diakité in dieser Saison beim Sturm-Anhang für viel Freude sorgen. Nächste Chance: Donnerstag, Vitality Stadium zu Bournemouth.

Auch dort wird es der erste Anzug richten müssen. Was Fabio Ingolitsch derzeit offensiv von der Bank noch nachlegen kann, wird wenig Unterschied machen. Axel Kayombo wurde zwar für die Europa League nachnominiert, der Franco-Kongolese konnte aber bei seiner Einwechslung am Samstag wieder einmal wenig überzeugen.

Ticketing-Fail bei Sturm

Wenig überzeugend agieren auch schon seit einiger Zeit die Ticketing-Verantwortlichen des SK Sturm. Aktueller Anlass zur Kritik: Die Verkaufszahlen für die Europa-League-Heimpartien. Gegen Stades Rennes war das Stadion schon nicht voll, für die kommenden Spiele gegen Olympique Marseille und NK Celje läuft der Vorverkauf zudem mehr als enttäuschend.