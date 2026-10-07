Simon Seidl: "Ich schaue einfach, dass ich Spaß habe"

90minuten: Realistischerweise geht es für die "Kleinklubs" ja erst so richtig nach 22 Runden los und, ich denke, das ist nur menschlich, da ist man nicht jedes Spiel auf Anschlag. Wie spricht denn der Trainer mit den Spielern, die gerade so einen Step gemacht haben und plötzlich um Titel und Europacup spielen?

Seidl: Du musst in einem guten Zustand sein, egal, ob du gegen den Abstieg spielst oder um den Titel spielst. Egal, in welcher Position du bist, du versuchst Woche für Woche zu performen. Da ist das Mentale schon wichtig und dass man sich dabei nicht zu viel Druck macht. Es ist wichtig, zu performen, aber auch die Spiele zu genießen.

90minuten: Vielleicht geht das auch leichter, wenn du, wie dein Bruder Matthias, Sasa Kalajdzic oder Marco Grüll, nie eine Akademie von innen gesehen hast. Nimmst du dein derzeitiges Profileben anders wahr als jene, die schon mit 14 ein Sturm-Leiberl anhatten?

Seidl: Ich kann mir schon vorstellen, dass die Wertschätzung bei mir anders ist. Andererseits gewöhnt sich der Mensch schnell an ein neues Niveau. Wenn ich jetzt in ein Hotel einchecke, möchte ich beim nächsten Mal nicht in ein schlechteres. So ist es auch im Fußball. Du denkst dir am Anfang: Boah, geil, super! Aber nach einer gewissen Zeit mit diesem Lifestyle ist es normal. In dem Zusammenhang ist es schon wichtig, dass man sich immer wieder vergegenwärtigt, dass das etwas Besonderes ist. Das sollte man nie vergessen.

90minuten: Es ist generell spannend, dass ich da gerade vier Nationalspieler bzw. Kicker von Topklubs aufzähle, die keine Akademie gemacht haben.

Seidl: Uns macht es eben aus, dass wir dran geblieben sind und uns nicht unterkriegen haben lassen. Wenn du nicht in der Akademie bist, musst du dich selber um gewisse Dinge wie Ernährung, Zusatztraining, Athletik und so weiter kümmern. Vielleicht ist das bei den Spielern, die in der Akademiestruktur drinnen sind, in der vieles vorgegeben ist, anders. Es fällt ihnen in Folge vielleicht schwerer, sich umzustellen, wenn sie alles selber in die Hand nehmen müssen. Am Ende denke ich, dass beide Wege schwer sind.

90minuten: Wie war das eigentlich bei dir? Du hast mit 20 Jahren noch Regionalliga gespielt, andere Kicker haben da schon 100 Profispiele in den Beinen. Wie hast du den Traum vom Profifußball so lange verfolgen können, wenn die Besten schon mit 14 in die Akademie gehen?

Seidl: Ich war damals in Grödig, das war offiziell keine Akademie, aber wir haben viermal in der Woche trainiert und ich bin in die Sportschule gegangen, da hatten wir noch zweimal in der Früh Training. So anders als in einer Akademie war das also nicht. Mit 16 Jahren bin ich in den Erwachsenenfußball gekommen, da wird dann doch anders gespielt und du musst dich als gefühltes Kind gegen erwachsene Leute durchsetzen. Und wenn du körperlich keine Vorteile hast, musst du eben spielerische Lösungen suchen. Irgendwann bekommst du dann auch einen Wachstumsschub und das hilft dir dann natürlich auch.

90minuten: Was hättest du gemacht, wenn es nicht geklappt hätte?

Seidl: Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, dass ich eigentlich immer dran geglaubt und alles dafür gegeben habe. Ich habe natürlich bei meinem Bruder oder Nici Seiwald, der auch aus Kuchl kommt, gesehen, dass das möglich ist. Du musst einfach nur das tun, was notwendig ist. Ich war damals beim Zivildienst, der Vertrag bei Blau-Weiß Linz hat sich ergeben, dadurch habe ich auch keine Pläne für die Zukunft gebraucht.