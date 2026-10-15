Luca Weinhandl: Das hat er anderen Talenten voraus

Es ist der 22. Jänner 2026 im De Kuip in Rotterdam.

Luca Weinhandl steht am siebten Spieltag der Ligaphase in der UEFA Europa League im legendären Heimstadion von Feyenoord vor knapp 33.000 Zuschauern überraschend für den SK Sturm Graz in der Startformation.

Es war das Sturm-Debüt für den kurz zuvor erst 17 Jahre alt gewordenen Mittelfeldspieler an der Seite von Kapitän Jon Gorenc Stankovic. Gleichzeitig war Weinhandl damit auch der jüngste Debütant der "Blackies" im 21. Jahrhundert nach Sandi Lovric.

Fabio Ingolitsch, der den jungen Grazer damals ins "kalte Wasser" warf, erinnert sich noch gut an den Abend. Auch, weil es sein eigenes Debüt als Trainer von Sturm war.

"Luca zeichnet mental aus, dass er nie nervös ist und immer bei sich bleibt. Egal ob das ein Akademie-Spiel ist, eine Zweitliga-Partie in Gleisdorf oder bei unserem gemeinsamen Debüt in Rotterdam", so der Chefcoach gegenüber 90minuten.

Was damals wie ein mutiger Schritt wirkte, ist inzwischen Normalität geworden.

Heute der wertvollste Spieler der ADMIRAL Bundesliga