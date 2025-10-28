Daniliuc: "Ich wollte bei einem Verein spielen, der höhere Ambitionen hat"

90minuten: Dein damaliger Stammverein Salernitana erlebte eine verrückte Vorsaison, unterlag letztlich in der Relegation gegen Sampdoria und musste in die Serie C absteigen. Du hast ja gewusst, dass das direkte Auswirkungen auf dich haben wird, wenn dein Verein in die Serie C muss. Wie ist es dir damit gegangen?

Daniliuc: Natürlich ist es nie schön, seinen Stammverein absteigen zu sehen. Aber ehrlich gesagt konnte ich gut damit umgehen – ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja auch keinen Einfluss auf das Geschehen bei Salernitana. Mir war aber bewusst, dass mir ein Abstieg sogar zugutekommen könnte. Ich wusste ungefähr, welche Ablösesumme der Klub bei einem Verkauf anpeilt – und dass dieser Betrag nach einem Abstieg sinken würde. Es gab einige Gespräche, aber die Vereine konnten sich lange nicht einigen. Auch mit Basel stand ich schon früh in Kontakt, doch zu Beginn hat sich das noch nicht konkret ergeben. Irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich akzeptiert hatte, mein letztes Vertragsjahr bei Salernitana zu absolvieren. Der Verein hatte einfach zu hohe Vorstellungen, was die Ablöse betraf. Umso glücklicher war ich, als plötzlich die perfekte Option mit Basel kam. Alles ging sehr schnell, und als feststand, dass ich hierher fliegen darf, war das eine riesige Erleichterung.

90minuten: Du hast es angesprochen: Es hat einige Zeit gedauert, bis es mit einem Wechsel geklappt hat. Wie hast du dich über den Sommer fit gehalten?

Daniliuc: Ich habe mich zunächst privat fit gehalten. Mein Bruder (Daniel, Anm.) war zu dieser Zeit beim Camp für vertragslose Fußballer in Steinbrunn. Er hat mir geraten, das einmal auszuprobieren. Ich dachte: “Wenn mich Salernitana länger bleiben lässt – warum nicht?“ Also habe ich mitgemacht und war extrem zufrieden. Wir waren teilweise bis zu 16 Spieler und konnten dadurch auch Spielformen und Ballbesitz trainieren. Das hatte ich alleine natürlich nicht. Außerdem konnte ich gemeinsam mit meinem Bruder trainieren, was richtig Spaß gemacht hat.