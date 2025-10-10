Arnautovic: Legenden-Status für das "Generational Talent"

Stefan Maierhofer war im Oktober 2010 der erste Spieler, der Marko Arnautovic ein Länderspiel-Tor aufgelegt hat. Nikolaus Wurmbrand bediente den Wiener fast genau 15 Jahre später bei seinem 45. ÖFB-Tor.

Die Geburtstage der beiden Assistgeber liegen 23 Jahre und vier Monate auseinander. Diese Zeitspannen sind Beleg dafür, dass Marko Arnautovic getrost als "Generational Talent" des österreichischen Fußballs bezeichnet werden kann.

Fixpunkt der GOAT-Debatte

Mit 128 Länderspielen Rekord-Internationaler, mit 45 Treffern Rekord-Torschütze – der Wiener hat im ÖFB-Team neue Maßstäbe gesetzt.

Wenn in Jahrzehnten über die GOATs des österreichischen Fußballs diskutiert wird, wird neben Legenden wie Matthias Sindelar, Herbert Prohaska, Hans Krankl, Toni Polster, Andreas Herzog und David Alaba selbstverständlich auch sein Name fallen.

Der 36-Jährige hat – gemeinsam mit David Alaba – eine Generation geprägt.

Ein Mahnmal

Seine langsam, aber doch zu Ende gehende Karriere war keine stringente Erzählung des Erfolgs. Doch genau das macht den Stürmer so besonders.

Ein Käfigkicker, der im Nachwuchs praktisch allen Vereinen "zu schwierig" war. Extravagant auf und abseits des Platzes. Immer für außergewöhnliche Momente gut – im Positiven wie im Negativen.