90minuten: Aber haben Sie sich mit dieser Statistik und der damit verbundenen Fiebrigkeit des Klubs beschäftigt?

Muslic: Natürlich! Schalke hat mich, aber auch ich habe Schalke analysiert. Und zwar nicht nur, was in den letzten zwei Jahren auf dem Platz passiert ist, sondern auch das ganze Drumherum. Ich wusste also, wie heiß die Trainerposition ist. Aber ich denke immer in Möglichkeiten: Wie kann man Dinge optimieren, wie das Maximum herausholen? Und wenn man Schalke analysiert, sieht man auch das unglaubliche Potenzial dieses Vereins. Hier kommen zu jedem Heimspiel 62.000 Fans. Das schaffen nicht viele Klubs, erst recht nicht in der 2. Liga. Diese ungeheure Kraft, die immer noch in diesem Verein steckt, wollen wir herausholen.

90minuten: Sie hatten auch Alternativen, hätten in Plymouth trotz des Abstiegs bleiben können. Warum wollten Sie unbedingt zu Schalke 04?

Muslic: Schalke ist ein Gigant! Einmal mit diesem Verein in Berührung gekommen, packt er dich. Die Geschichte, die Fans, die Arena – all das lässt dich nicht mehr los. Bei mir hat es so gemacht (schnippt laut mit dem Finger) und ich wusste: Das ist die vielleicht größte Challenge im deutschen Profifußball! Eine unglaubliche Möglichkeit.

90minuten: Sie sind jetzt seit etwa dreieinhalb Monaten hier. Was gibt es hier, was es woanders nicht gibt?

Muslic: Man beschäftigt sich mit Schalke, liest viel über die Historie – aber erst wenn man hier ist, sieht man, wie groß der Klub wirklich ist. Ich hatte hier schon viele Wow-Erlebnisse: Das erste Mal in der Arena. Der erste Trainingstag bei 35 Grad vor mehr als 3.000 Fans, das hast du bei manchem Spiel in der österreichischen Bundesliga nicht. Das Trainingslager im Stubaital, zu dem uns 1.500 Fans begleitet haben. Der Schalke-Tag (Anm.: Muslic betont die Ruhrgebietsaussprache Tach) mit 80.000 Leuten. All diese Momente zeigen, wie groß das hier alles ist.