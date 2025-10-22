In seinen 40 Spielen als Teamchef hat Ralf Rangnick sechs Torhüter eingesetzt, weitere drei haben es immerhin auf die ÖFB-Bank geschafft. Bis dato auf seine Chance warten muss hingegen Raphael Sallinger. Der 29-Jährige stand noch nicht einmal auf der Abrufliste, würde das aber gerne ändern.

"Bis jetzt hatte ich noch keinen Kontakt. Ich schätze mich aber schon so ein, dass ich Chancen habe - obwohl die Konkurrenz natürlich groß ist und ich keine Ansprüche stellen möchte. Es war schon ein Hintergrund von dem Transfer, dass ich diesen Traum noch nicht ganz aufgegeben habe."

Sallinger spielt seit einigen Monaten in Schottland, beim Hibernian FC. Argumente für eine Einberufung konnte er nicht sofort sammeln, Jordan Smith durfte seinen Stammplatz aus dem Vorjahr behalten. "Der Cheftrainer wollte ihm gegenüber loyal bleiben, weil er eine super Saison gespielt hat", erklärt der Österreicher. Die Kommunikation sei immer sehr fair gewesen, er habe sich wie ein wichtiger Teil der Mannschaft gefühlt.

Durchwachsene Saison

Inzwischen hütet Sallinger dauerhaft das Tor der "Hibs", das bisherige Programm hatte es in sich. Ein Auswärtsspiel bei den Rangers im League Cup, dann ein Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow in der Liga, eine Woche später das Edinburgh-Derby gegen Heart of Midlothian. Das sechste Spiel war das erste vor eigenem Publikum.