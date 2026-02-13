90minuten: Inwiefern? Denn dieser Einblick in den dänischen Fußball ist für unsere Leser:innen sicher spannend, weil die Dänen ja quasi das Kryptonit für unser Nationalteam sind.

Estrada: Solche Vergleiche von Ligen und Vereinen sind immer sehr schwierig. Man sieht in Dänemark aber sehr klar, dass viel mehr auf das Spielerische, die Technik und Kontrolle gesetzt wird. Ich würde sagen, dass eher Fußball gespielt wird. In Österreich geht es meiner Meinung nach mehr Hin und Her, es wird viel mehr gepresst. Du hast mit meinem Verein Kolding mehr Ballbesitz als mit Altach. Und wenn du das Spiel derartig dominieren musst, sind spielerische Lösungen notwendig.

90minuten: Skandinavien ist dafür bekannt, einen anderen Zugang zu Bewegung zu haben. Wie ist dein Eindruck?

Estrada: Ich kann das fast nur sportlich bewerten und da sehe ich, dass viele Leute ins Stadion gehen und die Menschen generell fußballbegeistert sind. Die Spiele der ersten Liga sind zudem attraktiv, da kommen viele Fans. Wir spielen auch mehr Fußball, was wohl auch unserem spanischen Trainerteam geschuldet ist. Ich sehe auch immer unsere jüngeren Spieler, da wird in der Ausbildung mehr Wert auf Technik und das Spielen gelegt und weniger aufs Kämpfen. Die Grundidee ist eine andere als in Österreich.

90minuten: Wie war das beispielsweise in Ljubljana?

Estrada: In Slowenien haben wir mit dem Double eine unglaubliche Saison gespielt. Wir haben die Gegner sehr dominiert und hatten die Kontrolle über den Ball. Es gibt drei, vier Topvereine, dann ist das Gefälle größer als hier in Dänemark. Die 1. Division ist sehr ausgeglichen, wir sind Siebter und haben nur sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lyngby.

90minuten: Die Liga wird vom Format her so gespielt wie bei uns die Bundesliga. Wie fühlt sich das in einer zweiten Liga an?

Estrada: Wir wollen oben mit dabei sein und um den Aufstieg spielen. Das ist das ganz offen kommunizierte Ziel und wir sind nah dran, weil es eben – wie erwähnt – sehr eng ist. Weil kein Team weit weg ist, kann das Momentum schnell shiften. Darum gilt unser Fokus jetzt auch diesen vier Spielen vor der Tabellenteilung.