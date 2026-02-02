Ranftl: "Morddrohungen gehen zu weit!"

Reinhold Ranftl ist der Dauerbrenner des FK Austria Wien.

Auf der rechten Abwehrseite gibt es am Steirer kein Vorbeikommen. Dabei ist der sechsfache ÖFB-Teamspieler inzwischen schon 34 Jahre alt.

"Es gibt wenige, die so viel für ihren Körper tun wie ich", ist der Routinier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, im 90minuten-Interview sicher.

Ranftl erklärt, was das konkret ist, welche Überlegungen er für die Zukunft hat, wie er mit Morddrohungen auf Social Media umgeht und warum man in der ADMIRAL Bundesliga nicht nur mit jungen Spielern bestehen kann.

90minuten: Die wievielte Vorbereitung deines Lebens hast du hinter dir?

Reinhold Ranftl: Die Zeit rast. Vor 15 Jahren habe ich zum ersten Mal mit einer Profi-Mannschaft eine Wintervorbereitung gemacht. Jetzt kann ich es mehr genießen. In einem gewissen Alter merkt man, dass es möglicherweise die letzte Wintervorbereitung ist, da will ich nochmal das Maximum rausholen. Es macht mir richtig Spaß.

90minuten: Was hat sich in diesen 15 Jahren geändert?

Ranftl: Früher konntest du dich nach der zweiten Einheit in einem Camp nicht mehr bewegen und hast gehofft, dass es bald vorbei ist. Mit Schalke hatten wir im Sommer noch ein Lauftrainingslager. Ich bin froh, dass es das nicht mehr gibt. Das bringt auch nichts.