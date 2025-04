Stögers drei Probleme in Gladbach

Im vergangenen Sommer waren sich alle Beteiligten sicher, Teil eines großen Coups zu sein. Die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach, weil es gelungen ist, den umworbenen Bochumer Relegations-Retter zu verpflichten, der Standards schießen kann wie einst Juan Arango und dem oft schläfrig wirkenden Kader eine gehörige Portion Sieger-Mentalität einzuflößen vermag.

Und Kevin Stöger selbst, der nach eher beschaulichen Stationen wie Bochum, Mainz oder Düsseldorf endlich bei einem großen Traditionsklub gelandet ist, der eine glänzende Historie aufweist und in ganz Europa viele Anhänger hat.

Doch ein dreiviertel Jahr später schauen beide Parteien eher bedröppelt drein, wie man am linken Niederrhein sagt, wenn es überhaupt nicht läuft. Schmale sieben Scorerpunkte (Drei Tore, davon zwei Elfmeter, sowie vier Vorlagen) stehen bei Stöger nach 31 Runden in der Bilanz, zuletzt kam er, wie am letzten Spieltag gegen Kiel in der 80. Minute, fast nur als Joker zum Einsatz.

Und die Standards des 31-Jährigen verpuffen meist so wirkungslos wie eine Silvesterrakete ohne Schwarzpulver. Was sind die Gründe, warum es für Stöger, der gerade einmal auf 51 Prozent aller möglichen Spielminuten kommt, in Gladbach nicht funktioniert?

Faktor Erwartungshaltung:

Nach dem Relegationswunder gegen Fortuna Düsseldorf kam Stöger mit einer ganz breiten Brust nach Gladbach. Fast wirkte es so, als hätte er im Alleingang das 0:3 aus dem Hinspiel gedreht und den VfL Bochum in der Bundesliga gehalten. Vor allem seine Ansage nach dem Hinspiel ("Wenn die bei uns 3:0 gewinnen können, können wir das auch") wurde auch in Gladbach mit viel Wohlwollen registriert. Endlich mal einer, der sich traut, Ansagen zu machen.