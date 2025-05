90minuten: Für dich ging die Saison nicht einfach los, erst die Verletzung und dann wurdest du in der Vorbereitung ja auch deines Kapitänsamtes enthoben. Timo Hübers hat für dich übernommen. Wie kompliziert war diese Phase für dich?

Kainz: Die Situation war schon schwer. Abstieg, neuer Trainer, Verletzung… Das ist nicht einfach. Ich habe mich darauf konzentriert, die Reha so schnell und so gut wie möglich zu absolvieren. Ich bin aber auch in einem Alter, in dem man mit so etwas umgehen kann. Es war weder meine erste Verletzung noch mein erster neuer Trainer.

90minuten: Tat es dir um die Schleife sehr leid?

Kainz: Ja, natürlich, ich hätte es sehr gerne weitergemacht. Für mich war es damals eine Enttäuschung. Aber es galt, die Entscheidung zu akzeptieren. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Hübi (Anm.: Timo Hübers), er hatte vom ersten Tag an meine volle Unterstützung. Und es ist ja nicht so, dass ich mich von heute auf morgen aus allen Gesprächen zurückgezogen habe, nur weil ich kein Kapitän mehr bin. Ich nehme trotzdem ein großes Maß an Verantwortung wahr.

90minuten: Vergangenen Sommer wurde kommuniziert, dass dein Vertrag bis 2025 verlängert wurde. Können wir davon ausgehen, dass er sich im Falle des Aufstiegs automatisch verlängert?

Kainz: (lacht) Ach, über das Thema mag ich gar nicht sprechen. Unsere Vertragslaufzeiten werden bewusst nicht kommuniziert.