90minuten: Im Sturm gibt es mit Rückkehrer Srdjan Hrstic, Shingo Nakano und Marko Raguz drei Neue. Wie sehen Sie Altach an vorderster Front aufgestellt?

Zaric: Bei Shingo (Anm. Nakano) ist es so, dass er viele Tore erzielt hat. Aber wir müssen das Niveau auch realistisch einschätzen. Er hatte in der Vorbereitung körperliche Themen, aufgrund der Belastung.

Bei Marko (Anm. Raguz) ist es so: Wenn wir vom Best-Case ausgehen, dann ist es eine Win-Win-Situation. Er ist menschlich hervorragend, aber wir haben vereinbart, dass wir ihn Schritt für Schritt heranführen. Wenn wir ihn wieder annähernd auf das Niveau bekommen, auf dem er war, haben wir vieles richtig gemacht.

Und dann ist da noch Srdjan (Anm. Hrstic). Er weiß, welchen Fußball wir spielen und ist in der Mannschaft sehr beliebt. Am Ende ist es immer auch eine Frage, was der Markt hergibt und wir sehen bei ihm noch viel Luft nach oben.

90minuten: Die letzte Saison war mit Pokalfinale und Rang neun sehr erfolgreich. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, dass die nächste Saison ähnlich erfolgreich verläuft?

Zaric: Wir haben ein sehr ehrliches Gespräch mit der Geschäftsführung und der sportlichen Leitung geführt. Dabei haben wir uns auf zwei Punkte geeinigt, dass wir Spieler weiterentwickeln, die uns mittelfristig sportlich helfen und langfristig dann Geld bringen. Dann wollen wir natürlich in der Liga bleiben. Je früher, desto besser.

Das sind die zwei ehrlichen Ziele. So sehen das sowohl ich als auch der Verein. Und da hat der Klub auch gesagt, dass ich der richtige Trainer bin. Weil wenn wir jetzt sagen, dass wir in die Top 6 wollen, dann müssen wir ganz andere Aktivitäten auf dem Transfermarkt machen. Da braucht es in der Offensive jemanden, der das gezeigt hat und auch in der Breite deutlich mehr Spieler. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht wollen würden.