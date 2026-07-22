So viel kosten die Abos 2026/27 der Bundesliga-Klubs

Bevor die Saison 2026/27 der ADMIRAL Bundesliga am 31. Juli mit dem Spiel LASK gegen GAK startet, werden viele Fans eine Saisonkarte kaufen wollen.

Wie teuer das werden kann, hängt vom Verein ab. Zwischen den zwölf Bundesligisten lässt sich jedenfalls ein beträchtlicher Unterschied beim Preis von Steh- und Sitzplätzen erkennen.

Wir haben uns die Preise genauer angesehen und gerankt - von den günstigsten (Platz 12) bis zu den teuersten (Platz 1). Gereiht wird nach den Preisen der günstigsten Stehplatz-Abos, Vollpreis ohne Mitgliederermäßigungen: