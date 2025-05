Wrabetz: "Fans in der Geschäftsstelle sind eine Mär"

90minuten: Rapid wird einen Rekordumsatz in der Höhe von 55 Millionen Euro schreiben. Sie haben bereits erwähnt, dass man sich eine Saison ohne Europacup leisten kann. Haben Sie eine Benchmark, die der neue Mann erreichen muss, um die Säule "nationales Sponsoring" zu verstärken?

Wrabetz: Es kann ja nicht das Ziel sein, sich darauf auszuruhen. Transfererlöse und Europacupeinnahmen sind wichtig, aber eben auch das Sponsoring. Wir haben die wichtigsten Partner gehalten und neue gewonnen. Wir möchten insgesamt weiterwachsen und wenn es in Europa nicht so läuft, sollen Investitionen trotzdem möglich sein. Und übrigens: Die Position kann von einem Mann oder einer Frau ausgefüllt werden.

90minuten: Was bleibt vom UEFA-Geld, also in der Höhe kaum planbaren Mehreinnahmen?

Wrabetz: Unser Ziel ist es ja nicht, riesige Gewinne zu machen, weil wir auch keine Investoren bedienen müssen. Der laufende Betrieb soll finanziert werden, Weiterentwicklungen leistbar sein. Was übrig bleibt, soll im größtmöglichen Ausmaß in den Sport fließen und am Ende eine schwarze Null dastehen.

90minuten: Im Herbst sind Wahlen. Sie wollen noch nichts verkünden, meinten aber im Kurier, ein öffentlich ausgetragener Wahlkampf mit zwei Listen wie 2019 wäre "schlimm". Es soll sich eine Liste formieren. Wie wollen Sie das alles managen?

Wrabetz: Indem man nicht viel drüber redet. Wir möchten uns auf das Ende dieser Saison konzentrieren und uns gut für die kommende aufstellen. Es müssen jetzt keine großen Erklärungen abgegeben werden. Die mediale Diskussion wird wohl ohnehin kommen. Einstimmigkeit ist uns lieber als eine große Auseinandersetzung. Wenn es mehrere werbende Gruppen gäbe, dann soll die Diskussion fair sein und nicht den Verein monatelang lähmen und zu Nachwirkungen führen.

90minuten: Ein paar Leute meinten, ich soll Sie auch fragen, was schlimmer ist; ORF-General oder Rapid-Präsident. Das werden Sie aber schon oft gehört haben, darum: Was haben Sie an ihrem Ehrenamt beim SK Rapid unterschätzt?

Wrabetz: Ich mache die Aufgabe wirklich gerne, aber es ist gelegentlich schon sehr viel Zeit, die man aufwenden muss – und dann ist es auch noch intensiv. Dass die Stimmungshochs und -tiefs bei Rapid ganz besonders sind, habe ich schon gewusst. Und der ORF steht zwar ebenfalls im Mittelpunkt vieler Dinge, aber dass Rapid diese ganz enorme Bedeutung für so viele Menschen hat, mit allen positiven und auch negativen Emotionen, hätte ich in diesem Ausmaß nicht gedacht. Und oft ist es so: wenn du glaubst, es ist gerade alles super, passiert etwas, mit dem du nicht gerechnet hast.

90minuten: Wir danken für das Gespräch!