Wie sich die SV Ried für die Bundesliga rüsten möchte

90minuten: Welche Strategie verfolgt man am Transfermarkt konkret? Grob vereinfacht nimmt Wattens aktuell jene, die noch nicht den Durchbruch geschafft haben, Hartberg jene, die eine zweite Chance brauchen und so weiter.

Fiala: Wir wollen keinen Spieler holen, damit wir am Monatsende einem Spieler mehr Gehalt überweisen können. Der größte Mehrwert, den wir geschaffen haben, ist neben Spielidee und Grundformation ein Konzept für den internen Spielerbewertungsprozess zu haben. Wir achten dabei insbesondere auf zwei Dinge: Dass der Spieler seine Stärken bei uns auch einbringen kann. Da passieren viele Fehler, weil man etwa einen Stürmer mit einer guten Torquote holt, der aber mit seinen Stärken nicht zur Idee oder zum Kader passt.

Wir haben ein System geschaffen, mit dem wir einen guten Überblick haben und indem wir dabei Nischen entdecken, die sonst niemand nutzt. Also: Vielleicht bringt uns ein Spieler etwas, was wir gerade brauchen, auch wenn er den Durchbruch noch nicht geschafft hat. Der zweite Punkt ist, dass wir sehr stark auf den Charakter achten. Der Spieler muss Ambitionen haben, egal in welchem Alter, muss er sich weiterentwickeln wollen. Wenn die Einbindung in den Kader und die Ambitionen passen, dann schließen wir keinen Markt aus. Das wäre für uns nicht zielführend, uns da einzugrenzen.

90minuten: WAC-Boss Riegler bezifferte 50 Prozent erfolgreicher Transfers als gut, das wird man sich so nicht leisten können und wollen.

Fiala: Hundert Prozent ist unrealistisch. Die Frage die wir uns immer stellen ist: Was bringt mir der Spieler und worauf muss ich bei dem Spieler verzichten? Den perfekten Spieler gibt es ja nicht. Vor allem muss man schauen, dass er zur Vereinskultur und in die Region passt und wie er sich in die Gruppe einfügen kann. Er kann die beste Vita haben, aber wenn er nur seine Karriere ausklingen lassen und Geld kassieren will, haben wir wenig von ihm. Da nehme ich lieber den Spieler, der mir vielleicht sportlich die eine oder andere Sache weniger bringt, aber wirklich Lust hat, sich zu entwickeln.

90minuten: Die Nähe zu Deutschland wird helfen. Da kann ich einem deutschen Zweitligaspieler schon sagen: Geh nach Ried statt nach Sandhausen, du verdienst zwar weniger, aber spielst gegen Champions-League-Teilnehmer?

Fiala: Stimmt, wir haben oft Scouts da, weil man schnell in Deutschland ist.

90minuten: In der Bundesliga sind im Normallfall fünf von sechs Meistergruppenplätze vergeben. Wie will man eher Austria Klagenfurt 2021/22 – als Aufsteiger in die Top 6 – als der GAK sein, der in der letzten Runde noch um den Klassenerhalt zittern muss?

Fiala: Ich erinnere an Blau-Weiß Linz. Die haben sich in den ersten Bundesliga-Runden schwergetan und jetzt sind sie äußerst erfolgreich. Jetzt sieht man, wie schwer sich der GAK tut, obwohl sie überlegender Meister in der 2. Liga waren. Ich glaube, dass wir sehr gut beraten sind, uns im ersten Jahr zu etablieren, um wettbewerbsfähig zu sein und die Klasse zu halten. Sprich: Das Wichtigste ist Platz elf. Ich habe aber schon mehrmals erwähnt, dass wir ambitioniert sind und das auch bleiben wollen. Unser Plan ist es demzufolge schon, sich kontinuierlich zu entwickeln.