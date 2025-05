SchrieblCast #2: "Frauenfußball verdient diese Bühne"

90MinutenFM

#RalleCast #24: Marco Djuricin – "Marko schießt nicht absichtlich daneben"

Österreich schafft es nicht, optische Überlegenheit in Siege gegen Serbien umzumünzen und verliert nach einem Heim-1:1 in Berlgrad mit 0:2. Stürmer Marco Djuricin spricht in der 24. Ausgabe des #RalleCast darüber, woran es hakt.