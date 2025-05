Legionärs-Check: Finale, ohooo! Ex-Rapidler erobert Australien

Was aufgefallen ist:

Den Einzug ins Finale der australischen A-League durfte Andreas Kuen feiern. Der 30-Jährige remisierte im Rückspiel mit Melbourne City gegen Western United 1:1, das Hinspiel gewann das Team des Österreichers mit 3:0. Im Finale wartet nun ausgerechnet Stadtrivale Melbourne Victory.

Raffael Behounek und Rapid-Leihspieler Dennis Kaygin entgehen mit Willem II Tilburg vorerst dem Abstieg aus der Eredivisie. Im Halbfinal-Rückspiel setzte sich der Klub der beiden gegen Rene Kriwaks (verletzt) FC Dordrecht im Elfmeterschießen durch. Im Playoff-Finale wartet nun Telstar.

Was für ein Spiel von Dardan Shabanhaxhaj! Der 24-Jährige in Diensten von Rubin Kasan schoss den FK Orenburg quasi im Alleingang ab. Shabanhaxhaj erzielte das frühe 1:0, legte das 2:0 auf und traf wenig später auch zum zwischenzeitlichen 3:2. Das Spiel endete 4:2.

US-Legionär Hannes Wolf erzielte sein viertes Saisontor. Der 26-Jährige traf zum 2:1 für den New York City FC gegen Chicago Fire. Das Team aus dem "Big Apple" siegte letztlich mit 3:1.

In der vorletzten Runde der ungarischen OTP Bank Liga durfte Ex-Rapidler Max Hofmann über seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub Debreceni VSC jubeln. Hofmann köpfte in Minute 66 zum 2:0 ein, am Ende gewann Debrecen mit 3:0 gegen den FC Fehervar.

In der vorletzten Runde der bosnischen Premijer Liga durfte Stefan Savic über das Goldtor für Borac Baja Luka jubeln. Der 31-Jährige schoss sein Team gegen Posuje zum 1:0-Sieg.

Dario Maresic traf in der letzten Runde der kroatischen ersten Liga. Er versenkt für seinen FK Istra einen Elfer zur 1:0-Führung gegen Osijek, am Ende teilen die Teams mit einem 1:1 die Punkte.