90minuten: Was machst du hauptberuflich? Und wie lässt sich das mit dem Fußball verbinden?

Bachler: Ich bin Zimmerer. Du bist von der Arbeit um halb 6 heimkommen und um 6 bist du wieder aufs Training gefahren und das drei, vier Mal die Woche.

90minuten: Was waren dann die Gründe, warum du Kitzbühel verlassen hast?

Bachler: Wir sind aufgestiegen in die dritte Liga. Das ist dann nochmal ein anderes Niveau, da bin ich auch nicht mehr wirklich auf meine Einsatzminuten gekommen. Der Spaß am Fußball war nicht mehr wirklich da. Wenn du am Samstag nach Vorarlberg fahren musst für ein Spiel, da deine 20 Minuten bekommst und dann am Sonntag noch für die zweite Mannschaft spielen musst, dann hast du von der Freizeit nicht mehr viel. Es hat sich angefühlt, als würde ich von der Arbeit weggehen und dann wieder zur Arbeit gehen. Mir ist der Spaß am Fußball dann wieder wichtiger geworden. Deswegen bin ich wieder in Oberndorf. Es ist natürlich was anderes als bei Kitzbühel zu spielen.

90minuten: Hattest du in der Vergangenheit auch mit Verletzungen zu kämpfen?

Bachler: Nur in Kitzbühel. Ich habe mir mal die Nase gebrochen und vier Mal die Außenbänder gerissen. Das war eine ärgere Verletzung. Da war es dann auch schwierig in der dritten Liga mit den anderen mitzuhalten und auch die Umstellung von der 2. Klasse in die dritte bzw. vierte Liga ist ein großer Sprung, fast zu groß.

90minuten: Und jetzt?

Bachler: Jetzt ist der Spaß wieder voll da und ich spiele jeden Tag mit meinen Freunden Fußball und wir sind erfolgreich. Die meisten sind aus dem Dorf und wir sind auch in der Freizeit gemeinsam unterwegs. Da sitzt man nach dem Training vielleicht auch ein bisschen länger.

90minuten: Herrscht in Oberndorf auch eine Art Euphorie, wenn die lokale Mannschaft so erfolgreich ist?

Bachler: Man merkt schon, dass mehr Leute am Fußballplatz sind. Es macht Spaß, wenn man so viele sieht, die dich abfeiern.

90minuten: Ergreifen die gegnerischen Trainer schon Maßnahmen, wenn da jemand so viele Tore macht?

Bachler: Es ist schon schwieriger geworden. Ich habe schon mal drei Leute bei mir. Und die decken dich und steigen dir 90 Minuten auf die Füße.

90minuten: Ist es dein Ziel irgendwann wieder höher zu spielen?

Bachler: Ich hab schon darüber nachgedacht. Aber jetzt will ich mal mit Oberndorf Meister werden und vielleicht ein bis zwei Mal aufsteigen in den nächsten Jahren und dann greife ich vielleicht nochmal an und geh weiter rauf.

90minuten: Du bist auch Kapitän deiner Mannschaft. Wie ist es dazu gekommen? Du bist ja erst 20 Jahre und seit Jänner wieder beim Klub?

Bachler: Der vorherige Kapitän hat sich verletzt und dann war ich vom ersten Spiel an Kapitän und bin es auch geblieben. Es passt irgendwie. Ich bin auch eher der lautere am Platz.