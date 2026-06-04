Wer darf in Österreich (k)eine UEFA Pro-Lizenz machen?

Weil der First Vienna FC 1894 die Bundesliga-Lizenz ergattern wollte, musste Trainer Mehmet Sütcü seinen Stuhl während der Saison 2024/25 räumen.

Ein Jahr später widerfuhr Sinan Bytyqi beim FAC Ähnliches. Im Frühjahr 2027 könnte es Wacker-Trainer Sebastian Siller oder Mario Sonnleitner, Bytyqis Nachfolger in Floridsdorf, treffen.

Keines der vier aufstrebenden Trainertalente verfügt über eine UEFA-Pro-Lizenz, die für einen Bundesliga-Aufstieg zwingend notwendig wäre.

Steckt dahinter ein systemisches Problem?

ÖFB sieht Vereine in der Pflicht

Thomas Eidler, Gesamtleiter der ÖFB-Trainerausbildung, sagt: Nein. "Vereine, die in der 2. Liga oben mitspielen wollen, wissen, dass sie für die Lizenz einen Trainer mit entsprechender Qualifikation brauchen. Manchmal fehlt mir dann das vorausschauende Denken. Wir haben in etwa 300 Trainer mit UEFA-Pro-Lizenz in Österreich."

Damit widerspricht er Beobachtern wie Marc Janko, der im gemeinsamen Podcast mit Andi Herzog "HERZERL mit JANKO" meinte, Österreich werfe sich mit seiner Ausbildung einen Prügel zwischen die Beine. Hinter vorgehaltener Hand fand auch 90minuten rasch Skeptiker in der Szene.