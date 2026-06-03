So funktioniert Austrias neue Scouting-Struktur

Physische Daten

Sie werden automatisiert über Spielbilder ausgewertet. Die zurückgelegte Distanz während eines Spiels, der Top-Speed – derlei Dinge sind inzwischen allen Fußballfans ein Begriff.

Für Stork sind detailliertere Daten wichtig: "Wie ist der Antritt? Kann der drehen und wenden? Was ist, wenn der fünf Meter läuft, 90 Grad zur Seite muss und dann wieder fünf Meter läuft? Es geht auch extrem viel um Intensitäten. Kann einer innerhalb einer Viertelstunde zehn Sprints anziehen? Sprintet der acht Meter oder 40 Meter?"

Event-Daten

Hier wird alles verarbeitet, was rund um und mit dem Ball passiert. Ballkontakte, Passquoten, Zweikämpfe – das sind oberflächliche Klassiker.

Aber auch hier geht es in die Tiefe, wie Stork veranschaulicht: "Schafft es ein Stürmer, kontinuierlich hinter der letzten Kette den Ball anzunehmen? Überspielt ein Innenverteidiger regelmäßig Linien?"

Spielintelligente Daten

Jetzt wird es kompliziert. "Jeder Anbieter gibt dir einen Score, mit dem er Spieler bewertet und vergleichbar macht, jeder hat seinen heiligen Gral", lacht Stork, "dieser Bereich ist weniger genormt."

"Impect" legt Wert darauf, wieviele Spieler der gegnerischen Mannschaft mit einem Dribbling oder Pass überspielt werden, also danach nicht mehr zwischen Ball und Tor sind. "Statsbomb" hingegen setzt auf den "Expected Threat". Dabei wird das Spielfeld in etliche Zonen unterteilt und jede Aktion anhand historischer Daten bemessen, wie viel näher sie das Team zum Torerfolg bringt, oder eben weiter weg.

Zudem werden auch Daten, die abseits des Balles erhoben werden, immer wichtiger. Stork erklärt: "Was passiert, wenn der Ball nicht im Spiel ist? Wenn einer den Laufweg in die Tiefe nicht macht, kann er nie angespielt werden. Du versuchst, Kontext zu kreieren – über Space. Wie viel Platz war da? Spielt der Achter jemanden konsequent so frei, dass da fünf Meter rundherum keiner ist? Habe ich die Vision, freie Linien und Brüche zu sehen?"