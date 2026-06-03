Österreicher-Topf 2025/26: Wer bekommt wie viel Geld?

Nach der Saison wird abgerechnet. Bevor der Österreicher-Topf ab der kommenden Spielzeit an Bedeutung verliert, wird für 2025/26 noch einmal die volle Summe - kolportierte 6,1 Millionen Euro - ausgeschüttet.
Für sieben Vereine, die sich ihrerseits an die Regeln gehalten haben, bedeutet das einen mehr oder weniger großen Geldsegen.
Die Regeln
Aufgeteilt wird das Geld unter allen Klubs, die maximal sechs bis sieben Legionäre - abhängig von der Kadergröße - in ihren Spieltagskader nominiert haben. Minuten von U22-ÖFB-Spielern (Geburtstag nach 1.1.2004) werden vierfach gewertet.
Wer als Legionär gilt, ist individuell zu beurteilen. Ausnahmen gibt es vor allem für junge Spieler.
Für die tatsächliche Abrechnung wird die Saison in drei Abschnitte geteilt. Somit wäre es theoretisch auch möglich, die Kriterien in nur einem Abschnitt einzuhalten und auch nur für diesen Geld zu beziehen. In der Vorsaison hat sich Austria Klagenfurt für diesen Schritt entschieden, heuer aber niemand.
Nicht mehr mit dabei ist der WAC, der im Schnitt acht Legionäre aufgeboten hat.
Drei Millionäre
Zum zweiten Mal in Folge lacht der TSV Hartberg als großer Gewinner von der Spitze. Die Steirer setzen, wie im letzen Jahr, auf junge, österreichische Leihspieler - diesmal Dominic Vincze, Luca Pazourek und Konstantin Schopp. Alleine diese drei Talente bringen zusätzlich zu ihrer Leistung auf dem Platz einen sechsstelligen Betrag nicht weit unter der Gesamtsumme des GAK.
Verein
Anteil
TSV Hartberg
ca. 1.138.000 €
SV Ried
ca. 1.135.000 €
Austria Wien
ca. 1.015.000 €
SCR Altach
ca. 825.000 €
WSG Tirol
ca. 815.000 €
Blau-Weiß Linz
ca. 630.000 €
GAK
ca. 525.000 €
Weil die Bundesliga keine offiziellen Zahlen zum Österreicher-Topf herausgibt, sind alle Berechnungen als Annäherung zu verstehen.
Jugend am Werk
Immerhin 50 U22-ÖFB-Talente haben während der Saison 2025/26 zusammen rund 33.000 Minuten gesammelt. Das ergibt einen Anteil von in etwa 17 Prozent der Spielzeit, die von Österreichern absolviert wurde.
Für die Bundesliga ist das ein durchaus positiver Wert, der beste seit mehreren Jahren.
Verein
U22-ÖFB-Minuten
Eingesetze Spieler
SV Ried
6.117
7
TSV Hartberg
5.326
8
Austria Wien
3.989
11
Sturm Graz
3.153
4
WSG Tirol
2.948
5
LASK
2.880
1
Red Bull Salzburg
2.473
4
SK Rapid
2.439
2
SCR Altach
2.167
2
WAC
1.135
3
GAK
605
2
Blau-Weiß Linz
4
1
Sorgen machen sollte die Entwicklung bei den großen Vereinen, wo derzeit nur wenigen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs der Durchbruch gelingt.
Viele Legionäre im Einsatz
Beinahe die Hälfte der Liga hat ihre Minuten während der Saison 2025/26 mehrheitlich an Legionäre vergeben.
Wie drastisch sich die strategische Abkehr vom Österreicher-Topf auswirken kann, zeigt der SK Rapid: 2022/23 lag der Nicht-ÖFB-Anteil der Spielzeit bei 20 Prozent, in der Vorsaison bei 48 Prozent. Inzwischen haben die Hütteldorfer in dieser Wertung fast zwei Drittel erreicht.
Verein
Legionäre in Spieltagskadern
Legionärsanteil Spielzeit
Austria Wien
5,5
32 %
TSV Hartberg
5,7
33 %
WSG Tirol
5,9
44 %
SV Ried
6,1
41 %
SCR Altach
6,2
35 %
Blau-Weiß Linz
6,6
35 %
GAK
6,8
51 %
WAC
7,9
33 %
SK Rapid
10,3
63 %
Sturm Graz
11,9
76 %
LASK
13,1
73 %
Red Bull Salzburg
14,1
75 %
Ein Ausblick
Schon vor Monaten hat die Bundesliga bekanntgegeben, den Österreicher-Topf einer Reform zu unterziehen.
In der kommenden Saison ändert sich nur die Dotierung. Weil der neue TV-Vertrag weniger Geld einbringt und zusätzlich der Verteilungsschlüssel geändert wurde, bleibt unter dem Strich rund die Hälfte der bisherigen Summe übrig. Hartberg bekäme dann nur noch einen mittleren sechsstelligen Betrag, der GAK unter 300.000 Euro.
Ab 2027/28 fällt dann auch die Legionärsgrenze, wodurch das Geld auf 12 Vereine aufgeteilt werden muss. Außerdem werden Österreicher, die zum Saisonstart mindestens 26 Jahre alt sind, überhaupt nicht mehr gefördert.
Wie sich diese Maßnahmen auf die Zusammensetzung der Liga auswirken, sehen wir frühestens in einem Jahr. Die letzten Aussteiger lassen eine Tendenz aber schon jetzt erahnen.