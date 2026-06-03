Österreicher-Topf 2025/26: Wer bekommt wie viel Geld?

Nach der Saison wird abgerechnet. Bevor der Österreicher-Topf ab der kommenden Spielzeit an Bedeutung verliert, wird für 2025/26 noch einmal die volle Summe - kolportierte 6,1 Millionen Euro - ausgeschüttet.

Für sieben Vereine, die sich ihrerseits an die Regeln gehalten haben, bedeutet das einen mehr oder weniger großen Geldsegen.

Die Regeln

Aufgeteilt wird das Geld unter allen Klubs, die maximal sechs bis sieben Legionäre - abhängig von der Kadergröße - in ihren Spieltagskader nominiert haben. Minuten von U22-ÖFB-Spielern (Geburtstag nach 1.1.2004) werden vierfach gewertet.

Wer als Legionär gilt, ist individuell zu beurteilen. Ausnahmen gibt es vor allem für junge Spieler.

Für die tatsächliche Abrechnung wird die Saison in drei Abschnitte geteilt. Somit wäre es theoretisch auch möglich, die Kriterien in nur einem Abschnitt einzuhalten und auch nur für diesen Geld zu beziehen. In der Vorsaison hat sich Austria Klagenfurt für diesen Schritt entschieden, heuer aber niemand.

Nicht mehr mit dabei ist der WAC, der im Schnitt acht Legionäre aufgeboten hat.

Drei Millionäre

Zum zweiten Mal in Folge lacht der TSV Hartberg als großer Gewinner von der Spitze. Die Steirer setzen, wie im letzen Jahr, auf junge, österreichische Leihspieler - diesmal Dominic Vincze, Luca Pazourek und Konstantin Schopp. Alleine diese drei Talente bringen zusätzlich zu ihrer Leistung auf dem Platz einen sechsstelligen Betrag nicht weit unter der Gesamtsumme des GAK.