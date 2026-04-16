Welche Nicht-ÖFB-Kicker in Österreich fahren zur WM 2026?

Schweden:

John Mellberg hat sein letztes Pflichtspiel im Juli 2025 absolviert, kurz davor stand der 19-Jährige erstmals im Kader des schwedischen Nationalteams. Trainieren kann der Innenverteidiger inzwischen wieder. Dass Mellberg im zugespitzten Titelkampf noch genug Spielpraxis sammeln kann, um den seit Oktober amtierenden Graham Potter für eine Nominierung zu begeistern, ist so gut wie ausgeschlossen. Die Skandinavier konnten Polen im Qualifikations-Playoff überwinden und treffen bei der WM auf Tunesien, die Niederlande und Japan.

Japan:

Takumu Kawamura kam im Sommer 2024 nach Salzburg, blieb seitdem aber unentwegt vom Verletzungspech verfolgt. Nach einer Knie-Operation im Jänner ist eine WM-Teilnahme unrealistisch. Drei Mal durfte der 26-Jährige in seiner bisherigen Karriere für Japans Nationalteam auflaufen. Besser sieht es für Sota Kitano aus: Der Offensivspieler durfte im November 2025 debütieren und sollte zumindest seinen Platz im Großkader sicher haben.

Bosnien und Herzegowina:

Kerim Alajbegovic wird nach einer beeindruckenden Saison bei Red Bull Salzburg im Sommer zu Bayer Leverkusen zurückkehren. Zumindest während der Gruppenphase ist der 18-Jährige jedenfalls noch in Österreich registriert - wichtig ist das vor allem für die Berechnung der Abstellungsprämie. Alajbegovic ist bei Bosnien aktuell als Bankspieler gesetzt und sollte gegen Kanada, die Schweiz und Katar mehrere Einsätze absolvieren können.

Ghana:

Edmund Baidoo hat bislang noch kein Länderspiel für Ghana absolviert, weder im Nachwuchs- noch im Erwachsenenbereich. Weil Otto Addo nach der Länderspielpause im März den Teamchefposten räumen musste, könnte sich aber unter anderer Führung ein neuer Blick auf das verfügbare Personal ergeben. Wenn Dan Agyei (28) von Kacaelispor aus der türkischen Süper Lig - wie gegen Österreich und Deutschland - in den Kader rutschen kann, sollte es auch für Baidoo nicht abwegig sein. Für den 20-Jährigen spricht sein Tempo, gegen ihn die noch immer nicht überwundene Abschlussschwäche.

Elfenbeinküste:

Von seinem Kreuzbandriss inzwischen zurückgekehrt ist Karim Konate. Der Stürmer hat nach neun Liga-Einsätzen vielversprechende vier Tore auf seinem Konto, muss seine Form aber verbessern, um gesichert auf den WM-Zug aufspringen zu können. Vor allem in der Offensive ist die Konkurrenz groß, aber nicht unüberwindbar.