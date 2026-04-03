Was machen Österreichs WM-Gegner?

Was macht Sorge?

Viel Flexibilität

Algerien hat in der Länderspielpause zwei unterschiedliche Ansätze gezeigt. Gegen eine hoffnungslos unterlegene Mannschaft aus Guatemala kam eine Viererkette zum Einsatz. Gegen den Ball ließ Teamchef Petkovic hoch und aggressiv anlaufen, der gegnerische Keeper Kenderson Navarro honorierte den Aufwand mit einigen katastrophalen Zuspielversuchen. Mit einem Halbzeitergebnis von 3:0 war sein Team eigentlich gut bedient, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Im Spiel gegen Uruguay entschied sich Teamchef Petkovic für ein vorsichtigeres Konzept, zur besseren Absicherung zog er eine Fünferkette auf, vor ihr wurden zwei Sechser postiert. Mit diesem System hatte die Mannschaft von Marcelo Bielsa durchaus Probleme, gefährlich wurde man vor allem über Konter.

Ähnlich wie Argentinien fühlt sich das algerische Offensivpersonal auf mehreren Positionen wohl genug, um je nach Angriff abwechselnd innen oder außen aufzutauchen. Bietet sich die Gelegenheit, macht das Mittelfeld das Spiel gerne schnell. Stockt der Angriff hingegen, wird das Eins-gegen-eins gesucht.

Gefährliche Anstöße?

Ralf Rangnick hat mit dem Überraschungseffekt nach einem Anstoß schon mehrfach positive Erfahrungen gemacht, auch Algerien dürfte Varianten einstudiert haben. Gegen Guatemala war ein Stürmer plötzlich an beinahe allen Gegenspielern vorbei und wurde mit einem langen Pass gesucht, ein Tor entstand letztlich nicht. Im Idealfall sieht sich Österreich im Spiel gegen Algerien oft mit dieser Gefahr konfrontiert und sollte deshalb auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.

Die auffälligsten Spieler

Rayan Ait-Nouri: Der 24-jährige Außenverteidiger ist bei Manchester City erst im Februar richtig angekommen, war Pep Guardiola im Sommer aber immerhin fast 40 Millionen Euro wert. Ait-Nouri kann die gesamte linke Seite bespielen, hat seine Stärken aber eindeutig in der Offensive. Bekommt er den Ball in der gegnerischen Hälfte, merkt man keine Defizite gegenüber einem "echten" Flügelspieler.

Amine Gouiri: Bei Olympique Marseille steht er oft im Schatten seiner Teamkollegen, für Algerien ist er bei der WM wohl gesetzt. Der 26-Jährige ist kein reiner Strafraumstürmer, sondern spielt gerne mit. Gouiri ist technisch beschlagen, gegen Guatemala gelang - unter Mithilfe des gegnerischen Torhüters - ein Doppelpack.