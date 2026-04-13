Adi Hütter: "Diese Entscheidung hat an mir genagt"

90minuten: Sie wurden vor ziemlich genau einem halben Jahr bei der AS Monaco gefeuert. Welche Entscheidungen fielen Ihnen in dieser Zeit am schwersten?

Hütter: (lacht) Meine erste Entscheidung war: Bleibe ich noch etwas länger in meinem Domizil auf Mallorca oder fliege ich zurück nach Monaco, um meinen Umzug zu regeln? Die Entlassung kam ja überraschend für mich. Und dann war die erste große Entscheidung: Will ich jetzt gleich wieder einen Job annehmen? Die Möglichkeit, einen Verein zu übernehmen, hätte es schon 14 Tage später gegeben. Aber da war die Antwort ganz klar: Nein!

90minuten: Warum?

Hütter: Ich möchte Phasen ohne Job dazu nutzen, um zu reflektieren. Dann gleich wieder einen Verein zu übernehmen, wäre so, wie wenn du von einer intensiven Beziehung gleich in die nächste hüpfst. Das geht bei mir schon rein emotional nicht.

90minuten: Sie haben relativ zeitnah kommuniziert, in dieser Saison überhaupt keinen Job mehr annehmen und erst im Sommer wieder als Trainer zurückkehren zu wollen. Was steckte dahinter?

Hütter: Es ist schon so, dass man eine Freistellung auch für sich erst einmal verdauen muss. Man muss reflektieren, warum es so zustande kam und was man selbst besser hätte machen können. Das braucht eine gewisse Zeit. Was ich überhaupt nicht mag, ist Feuerwehrmann zu spielen. Bevor ich nach Monaco ging, hätte ich in England als Feuerwehrmann einspringen können, das habe ich aber abgelehnt. Ich habe in meiner gesamten 18-jährigen Trainertätigkeit vor Monaco erst ein einziges Mal einen Verein während der laufenden Saison übernommen, das war 2015 bei den Young Boys Bern. Da waren aber noch 29 Runden zu spielen, das hat sich wie eine ganze Saison angefühlt. Aber wenn du irgendwohin kommst, wo es brennt, hast du in zehn, zwölf Spielen niemals die Möglichkeit, deine Spielphilosophie zu entwickeln. Du musst eine ganz andere Art an den Tag legen, was Coachen und Management angeht. Das wollte ich nie. Deswegen habe ich auch jetzt schnell und klar kommuniziert, dass ich erst im Sommer wieder einsteigen möchte.