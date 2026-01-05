Was Rapid-Fans über ihren neuen Trainer Hoff Thorup wissen müssen

Ben Lee ist Taktik-Analyst und arbeitet die Spiele von Norwich City für das Portal 'The Pink Un' und auf seinem 'X'-Kanal auf. Einen konkreten Grund für den Leistungseinbruch nach wenigen Monaten konnte auch er nicht ausmachen, von Hoff Thorups Freistellung war er enttäuscht. "Ich halte ihn für einen guten Trainer, auch wenn man seine Grundstrukturen als berechenbar bezeichnen könnte."

Mit Ben Lees Hilfe lassen sich einige Aspekte des neuen Cheftrainers näher beleuchten:

Taktik:

Allzu viel von seinen taktischen Ideen konnte der neue Rapid-Cheftrainer in seiner relativ kurzen Karriere noch nicht zeigen. Zweieinhalb Saisonen als Hauptübungsleiter stehen zu Buche. Der Däne hat 42 Prozent seiner Pflichtspiele gewonnen, dabei haben seine Mannschaften 1,79 Tore erzielt und 1,39 Gegentreffer kassiert. Taktisch organisiert Hoff Thorup das Pressing in einer 4-3-3 Formation, das sich ohne Ball zum 4-5-1 entwickelt. Im Ballbesitz läuft der Aufbau ebenfalls über ein 4-3-3, weiter vorne über ein 3-2-5 oder 2-3-5. "Das Verhalten der Spieler wurde dann immer wieder umgestellt: In manchen Spielen sind die Außenverteidiger nach außen, in anderen nach innen gekippt. Teilweise waren die Bewegungen auf der linken und rechten Seite unterschiedlich", erklärt Lee.

Konterabsicherung:

Ein wunder Punkt der bisherigen Rapid-Saison war die schwache Restverteidigung, die mehrfach für Punktverluste verantwortlich war. Hoff Thorup sollte hier Abhilfe schaffen können. Im geordneten Ballbesitz sind fünf Spieler für den Angriff abgestellt, der Rest sichert den Rückraum. Verwundbar war Norwich vor allem nahe dem eigenen Tor: "Wenn ein Team mit dem Ball dominieren will, sind Umschaltmomente die größte Schwachstelle. Das war im frühen Spielaufbau unter Hoff Thorup gelegentlich ein Problem, wenn der Gegner hoch gepresst und den Ball in Tornähe gewonnen hat", sagt Lee.

Variabilität:

Hoff Thorup hat ein Konzept, von dem er - zumindest bisher - ungern abgewichen ist. "Natürlich hat er Gegner analysiert, wie jeder Trainer. Im Vordergrund stand aber, der anderen Mannschaft das eigene Spiel aufzudrücken und sie so zu neutralisieren. Es gab Momente, in denen wir Abstöße flach ausgespielt haben, obwohl der Gegner sofort Druck gemacht hat. Einige Fans haben dann denn langen Ball gefordert und es gab wirklich Momente, in denen es viel Platz hinter der ersten Pressinglinie gegeben hätte", meint Ben Lee.

Gegen Ende seiner Amtszeit hat Hoff Thorup dann doch noch die ein oder andere Umstellung versucht. Ob es sich dabei um radikale Versuche das Ruder herumzureißen gehandelt hat, oder doch um ein ernsthaftes Umdenken, sei dahingestellt.