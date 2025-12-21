Nach 17 Runden hat sich die ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause verabschiedet. In Medien und unter Fans wird Bilanz über die vergangene Halbsaison gezogen, im Fokus stehen Statistiken: Wer hat wie oft getroffen? Wer hat die meisten Tore vorbereitet?
Wenn GAK-Offensivmotor Ramiz Harakaté im letzten Grazer Derby beispielsweise auf dem Weg zum Tor gleich fünf Sturm-Verteidiger aussteigen lässt, dann aber auf Tio Cipot ablegt, der Christian Lichtenberger in der Mitte bedient, geht er in der Scorer-Statistik leer aus.
90minuten hat die bisherigen Saisonspiele noch einmal genau unter die Lupe genommen und die Passgeber zum Assist (Pre-Assist) ausfindig gemacht. Wer hatte bei den meisten Treffern die Füße im Spiel und so letztlich großen Anteil an Erfolgserlebnissen der eigenen Mannschaft?
Die führenden Spieler in der Pre-Assist-Tabelle 2025/26:
Spieler
Verein
Pre-Assists
Scorerpunkte Gesamt
Dejan Zukic
WAC
4
17
Yorbe Vertessen
Red Bull Salzburg
4
11
Krystof Danek
LASK
4
8
Abubakr Barry
Austria Wien
4
7
Angelo Gattermayer
WAC
4
6
Bendeguz Bolla
SK Rapid
4
4
Johannes Eggestein
Austria Wien
3
14
Tomi Horvat
Sturm Graz
3
12
Ante Bajic
SV Ried
3
8
Tae-Seok Lee
Austria Wien
3
7
Soumaila Diabate
Red Bull Salzburg
3
6
Stefan Lainer
Red Bull Salzburg
3
6
Andres Andrade
LASK
3
5
Tochi Chukwuani
Sturm Graz
3
4
Mike-Steven Bähre
SCR Altach
3
3
Red Bull Salzburg
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Yorbe Vertessen
4
11
Soumaila Diabate
3
6
Stefan Lainer
3
6
Sota Kitano
2
8
Kerim Alajbegovic
2
9
9 Spieler
1
/
LASK
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Krystof Danek
4
8
Andres Andrade
3
5
George Bello
2
6
Sascha Horvath
2
5
8 Spieler
1
/
Sturm Graz
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Tochi Chukwuani
3
4
Tomi Horvat
3
12
Otar Kiteishvili
2
13
Seedy Jatta
2
5
Oliver Christensen
2
2
5 Spieler
1
/
TSV Hartberg
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Youba Diarra
2
4
Tobias Kainz
2
6
Jürgen Heil
2
4
Damjan Kovacevic
2
3
6 Spieler
1
/
Austria Wien
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Abubakr Barry
4
7
Johannes Eggestein
3
14
Tae-seok Lee
3
7
Sanel Saljic
2
4
Manprit Sarkaria
2
9
Reinhold Ranftl
2
3
SV Ried
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Ante Bajic
3
8
Mark Grosse
2
6
Philipp Pomer
2
8
Nikki Havenaar
2
4
4 Spieler
1
/
SK Rapid
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Bendeguz Bolla
4
4
Petter Nosa Dahl
1
6
Claudy Mbuyi
1
7
Ercan Kara
1
5
Marco Tilio
1
2
Janis Antiste
1
4
Tobias Gulliksen
1
2
Jannes Horn
1
1
Wolfsberger AC
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Angelo Gattermayer
4
6
Dejan Zukic
4
17
Alessandro Schöpf
2
11
5 Spieler
1
/
SCR Altach
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Mike-Steven Bähre
3
3
Sandro Ingolitsch
2
5
Ousmane Diawara
1
7
Leonardo Lukacevic
1
2
Mohamed Ouedraogo
1
1
Yann Massombo
1
4
Marlon Mustapha
1
5
WSG Tirol
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Matthäus Taferner
2
5
Moritz Wels
1
7
Benjamin Böckle
1
5
Thomas Sabitzer
1
6
Valentino Müller
1
10
Marco Boras
1
3
Jamie Lawrence
1
2
Johannes Naschberger
1
2
GAK
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Ramiz Harakate
1
9
Daniel Maderner
1
7
Thorsten Schriebl
1
1
Sadik Fofana
1
3
Tobias Koch
1
4
Blau-Weiß Linz
Spieler
Pre-Assists
Tore + Assists + Pre-Assists
Martin Moormann
2
3
Simon Pirkl
2
5
Oliver Wähling
1
1
Nico Maier
1
1
Elias Bakatukanda
1
1
Shon Weissman
1
6
Manuel Maranda
1
1
Alem Pasic
1
1
Alexander Briedl
1
1