Pre-Assists: Wer bereitet die meisten Bundesliga-Vorlagen vor?
Hintergrund

21.12.25 20:59 Uhr

Die besten Torschützen und Vorlagengeber stehen zu Recht im Rampenlicht. Wer aber den vorletzten Pass spielt, geht in der Statistik üblicherweise leer aus. 90minuten füllt diese Lücke und liefert die Pre-Assist-Zahlen der Bundesliga.

Nach 17 Runden hat sich die ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause verabschiedet. In Medien und unter Fans wird Bilanz über die vergangene Halbsaison gezogen, im Fokus stehen Statistiken: Wer hat wie oft getroffen? Wer hat die meisten Tore vorbereitet?

Wenn GAK-Offensivmotor Ramiz Harakaté im letzten Grazer Derby beispielsweise auf dem Weg zum Tor gleich fünf Sturm-Verteidiger aussteigen lässt, dann aber auf Tio Cipot ablegt, der Christian Lichtenberger in der Mitte bedient, geht er in der Scorer-Statistik leer aus.

90minuten hat die bisherigen Saisonspiele noch einmal genau unter die Lupe genommen und die Passgeber zum Assist (Pre-Assist) ausfindig gemacht. Wer hatte bei den meisten Treffern die Füße im Spiel und so letztlich großen Anteil an Erfolgserlebnissen der eigenen Mannschaft?

Die führenden Spieler in der Pre-Assist-Tabelle 2025/26:

Spieler

Verein

Pre-Assists

Scorerpunkte Gesamt

Dejan Zukic

WAC

4

17

Yorbe Vertessen

Red Bull Salzburg

4

11

Krystof Danek

LASK

4

8

Abubakr Barry

Austria Wien

4

7

Angelo Gattermayer

WAC

4

6

Bendeguz Bolla

SK Rapid

4

4

Johannes Eggestein

Austria Wien

3

14

Tomi Horvat

Sturm Graz

3

12

Ante Bajic

SV Ried

3

8

Tae-Seok Lee

Austria Wien

3

7

Soumaila Diabate

Red Bull Salzburg

3

6

Stefan Lainer

Red Bull Salzburg

3

6

Andres Andrade

LASK

3

5

Tochi Chukwuani

Sturm Graz

3

4

Mike-Steven Bähre

SCR Altach

3

3

Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Yorbe Vertessen

4

11

Soumaila Diabate

3

6

Stefan Lainer

3

6

Sota Kitano

2

8

Kerim Alajbegovic

2

9

9 Spieler

1

/

LASK

LASK
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Krystof Danek

4

8

Andres Andrade

3

5

George Bello

2

6

Sascha Horvath

2

5

8 Spieler

1

/

Sturm Graz

Sturm Graz
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Tochi Chukwuani

3

4

Tomi Horvat

3

12

Otar Kiteishvili

2

13

Seedy Jatta

2

5

Oliver Christensen

2

2

5 Spieler

1

/

TSV Hartberg

TSV Hartberg
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Youba Diarra

2

4

Tobias Kainz

2

6

Jürgen Heil

2

4

Damjan Kovacevic

2

3

6 Spieler

1

/

Austria Wien

Austria Wien
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Abubakr Barry

4

7

Johannes Eggestein

3

14

Tae-seok Lee

3

7

Sanel Saljic

2

4

Manprit Sarkaria

2

9

Reinhold Ranftl

2

3

SV Ried

SV Ried
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Ante Bajic

3

8

Mark Grosse

2

6

Philipp Pomer

2

8

Nikki Havenaar

2

4

4 Spieler

1

/

SK Rapid

SK Rapid
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Bendeguz Bolla

4

4

Petter Nosa Dahl

1

6

Claudy Mbuyi

1

7

Ercan Kara

1

5

Marco Tilio

1

2

Janis Antiste

1

4

Tobias Gulliksen

1

2

Jannes Horn

1

1

Wolfsberger AC

Wolfsberger AC
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Angelo Gattermayer

4

6

Dejan Zukic

4

17

Alessandro Schöpf

2

11

5 Spieler

1

/

SCR Altach

SCR Altach
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Mike-Steven Bähre

3

3

Sandro Ingolitsch

2

5

Ousmane Diawara

1

7

Leonardo Lukacevic

1

2

Mohamed Ouedraogo

1

1

Yann Massombo

1

4

Marlon Mustapha

1

5

WSG Tirol

WSG Tirol
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Matthäus Taferner

2

5

Moritz Wels

1

7

Benjamin Böckle

1

5

Thomas Sabitzer

1

6

Valentino Müller

1

10

Marco Boras

1

3

Jamie Lawrence

1

2

Johannes Naschberger

1

2

GAK

GAK
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Ramiz Harakate

1

9

Daniel Maderner

1

7

Thorsten Schriebl

1

1

Sadik Fofana

1

3

Tobias Koch

1

4

Blau-Weiß Linz

Blau-Weiß Linz
Foto ©

Spieler

Pre-Assists

Tore + Assists + Pre-Assists

Martin Moormann

2

3

Simon Pirkl

2

5

Oliver Wähling

1

1

Nico Maier

1

1

Elias Bakatukanda

1

1

Shon Weissman

1

6

Manuel Maranda

1

1

Alem Pasic

1

1

Alexander Briedl

1

1

