Welche Lehren die Bundesliga-Trainer aus der WM ziehen

Im Großen und Ganzen ist es fraglich, wie sehr eine Fußball-Weltmeisterschaft auf einen Ligabetrieb umlegbar ist. Das beginnt beim Format eines Ligabetriebs als großem Unterschied zu Gruppen- und K.-o.-Phase einer Endrunde. Diese wird durch Turnierbaum und Auslosungen noch einmal anders beeinflusst.

Allerdings bleibt eine Sache gleich: Der David soll dem Goliath eins auswischen können. Das war beim frühen Ausscheiden von Deutschland oder Brasilien gegen Paraguay bzw. Norwegen ersichtlich. In kleinerem Ausmaß überraschte es, dass Südafrika vor Südkorea und Tschechien landete, die Türkei Letzter wurde und Uruguay nicht nur Dritter, sondern sogar schlechtester Dritter wurde.

Dass die sogenannten Kleinen in K.-o.-Spielen mitunter stärker als Große sind, überrascht nicht und hat zuweilen wenig mit Taktik zu tun. Dennoch: Können die Klubs der ADMIRAL Bundesliga von der WM etwas mitnehmen? 90Minuten hat sich umgehört.

Schwer vergleichbar

Sturm-Kapitän Jon Gorenc-Stankovic formuliert die Unterschiede so: "Ich glaube, der Vergleich zwischen Weltmeisterschaften und Ligaspielen ist schwierig. Du spielst für dein Land und das hat eine andere Mentalität und Leidenschaft." Sein Coach Fabio Ingolitsch pflichtet bei: "Nationalmannschaften haben natürlich viel weniger Zeit und deswegen wird es dann auch simpler gehalten." Trotz aller Unterschiede lohnt sich der Blick über den Tellerrand.