WAC und der Österreicher-Topf: Erfüllt sich Kühbauers Wunsch?

Unter der Führung von Didi Kühbauer ist der Wolfsberger AC in die Erfolgsspur zurückgekehrt, auch wenn der Saisonauftakt aktuell noch nicht nach Wunsch verläuft. Der vierte Tabellenplatz aus dem Vorjahr und die damit verbundene Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation spült Geld in die Vereinskasse - ein möglicher Einzug in die Gruppenphase und lukrative Spielerverkäufe könnten sie noch monatelang klingeln lassen.

Es wäre also alles angerichtet für einen Schritt, den Didi Kühbauer schon vor Monaten gegenüber 90minuten angedeutet hat: Ein Ausstieg aus dem Österreicher-Topf.

Den hätte sich Kühbauer eigentlich schon in der Vorsaison gewünscht: "Hinten raus war es für mich schon schwierig, weil ich den einen oder anderen ausländischen Spieler herausnehmen musste, der es sich verdient gehabt hätte, im Kader zu stehen." Zwar hätten es die Spieler verstanden, für einen Trainer sei es - Stichwort Leistungsprinzip - aber trotzdem eine unangenehme Situation.

Kaderpolitik

Rund drei Millionen Euro hat der WAC über die letzten drei Jahre aus dem Österreicher-Topf eingenommen, mehr als die meisten anderen Vereine. Wesentlich mitverantwortlich dafür waren Talente wie Thierno Ballo, Nikolas Veratschnig, Adis Jasic, Ervin Omic - sie haben den Verein inzwischen verlassen oder fallen altersbedingt aus der Sonderförderung für U22-Spieler.

Mit Tobias Gruber und Neo-Österreicher Erik Kojzek, der seine Staatsbürgerschaft inzwischen erhalten hat, stehen aktuell nur zwei junge Spieler im Kader, denen ebendiese zugutekommen würde. Sollte der 19-jährige Stürmer Kojzek fit bleiben und wie vorgesehen eine größere Rolle einnehmen können, wäre er in Kombination mit den Neuzugängen Fabian Wohlmuth, Marco Sulzner und Rene Renner vielleicht ein Grund, am Topf festzuhalten. Unbedingt sinnvoll ist das aber nicht, zumal Kojzek bereits jetzt mit einer Ellenbogenverletzung pausieren muss.

Die Kaderplanung in Wolfsberg orientiert sich seit Jahren in eine andere Richtung. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Berater David Dahan kommen regelmäßig neue junge Spieler aus Israel oder Afrika zu den Kärntnern (90minuten hat berichtet >>>). Inklusive Neuzugang Adama Dramé stehen aktuell acht Legionäre als Teil der ersten Mannschaft unter Vertrag. Einige weitere beginnen die Saison in der zweiten Mannschaft. Das Legionärslimit hat der WAC in der Saison 2024/25 in 29 von 32 Spielen voll ausgeschöpft.

Legionäre im WAC-Kader: