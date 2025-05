Dudu Dahan: Der Berater, der mit dem WAC eine "schöne Ehe" führt

"Auf mein Wort kann man vertrauen, es ist wie aus Stahl", meint Dahan selbstbewusst. Ins Bild passt, dass er über den von ihm verantworteten 9-Millionen-Deal von Samuel Kalu von Gent zu Bordeaux gar nicht groß reden will: "Ich kommentiere keine Summen. Kalu kam von dem kleinen Klub Trencin in der Slowakei nach Belgien, dann nach Frankreich. So überleben kleinere Vereine." Und riesig, das ist der WAC auch nicht.

Mit Datenbasis afrikanische Kicker finden

Als kleiner Verein mit Transfereinnahmen wirtschaftliche Stabilität zu erlangen und die Großen herauszufordern, das wollen viele. Also braucht es Wege, um die Kicker zu finden, die sehr gut sind und via Vereine wie Wolfsberg oder Trencin in große Ligen kommen. Die Kicker finden er und andere zunehmend in Afrika.

Er habe mit seinen 20 Jahren Erfahrung schon viele Kontakte knüpfen können. Hinzu hat er eine eigene Plattform entwickelt, damit ihm niemand entgeht: "Ich fokussiere mich auf die großen vier Ligen in Afrika. Dazu haben wir eine Datenbank geschaffen. Wenn ein Spiel abgepfiffen ist, dauert es nicht lange und ich habe alle Informationen verfügbar."

Damit ist er immer up to date. Ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz: "Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand etwas Vergleichbares hat. Ich denke nicht. So kenne ich Spieler aus Afrika, die Gamechanger sein können – wie beim Wolfsberger AC."