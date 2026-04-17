Alles neu macht der Mai – und für die Regionalligen die Saison 2026/27. Nach einem langwierigen Reformprozess, der die Anzahl der Vereine in der dritten Leistungsstufe reduzieren sollte, zeigt sich: Der Plan ging nicht auf.

Statt drei Mal 16 Teams wird es vier Regionalligen geben: Ost, West, Nord, Süd. Die Ostregion bleibt dabei gleich, in der Regionalliga Nord spielen je acht Salzburger und Oberösterreicher in einer Sechzehnerliga um den Sieg - genauso ist es im Westen.

Die Playoff-Begegnungen am Ende der Saison 2026/27 sind noch nicht zugeteilt. Voraussichtlich werden die Paarungen gelost, die entsprechenden Bestimmungen sind aber noch nicht beschlossen.

Klar: Zieht man nur die Eliteligen heran, dann sind es im Herbst gleich viele Klubs. Doch schon bei der Präsentation meinte der im ÖFB zuständige Günter Kreissl: "Was heißt diese Masse an Klubs? Dass die Niveau-Unterschiede in den einzelnen Ligen größer sind und die Qualität dadurch insgesamt geringer."

Sei es wie es ist: Diese Vereine haben eine Chance auf die dritte Liga im nächsten Jahr: