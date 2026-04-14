Was kann der neue Sport-Club-Platz (nicht)?

Von Mitte April bis Mitte Juni wird der Rasen mindestens 15 Mal bespielt, dazu kommen Trainingseinheiten, die das Geläuf weiter strapazieren werden. Eine echte Sommerpause wird es auch danach nicht geben, mit Beschädigungen ist daher zu rechnen. Im Rahmen der Pachtvereinbarung soll sich der Sport-Club von derartigen Kosten, die von Mitnutzern verursacht wurden, schadlos halten können. Wie das in der Praxis aussehen soll, wird sich zeigen.

Noch ist das Grün gänzlich unmarkiert. Gewöhnen muss sich das Fußballpublikum voraussichtlich an einige zusätzliche weiße Striche auf dem Feld: Zwei Mal wird in dieser Saison am Freitag Fußball, dann am Samstag Football gespielt. Dafür werden Yard-Markierungen benötigt, die sich nicht vollständig über Nacht auftragen lassen.

Kontrolle darüber, wer wann im neuen Stadion spielt, hat der Verein nur noch an eigenen Spieltagen. Die "Vergabe an externe Nutzer:innen im Sinne der Multifunktionalität", wie es in einer Presseaussendung heißt, läuft über die Wien Holding Sport GmbH. Auch der Sport-Club kann zusätzliche Untermieter vermitteln, ein Beispiel dafür ist das Frauen-Länderspiel.

Auch die monetäre Komponente der Pacht ist neu geregelt: Bislang hat der Sport-Club von einer sehr günstigen Regelung mit Kosten von wenigen Cent pro Quadratmeter profitiert. Künftig werden laut 90minuten-Informationen mindestens 50.000 Euro pro Jahr fällig, zusätzlich fließt ein Teil aller Einnahmen, die in der Anlage erzielt werden, an die Stadt.

Mühsame Detailfragen

Nach langen Verhandlungen hat man sich auf diesen beidseitig gesichtswahrenden Kompromiss geeinigt. Dass trotzdem noch nicht alle zufrieden sind, zeigt sich an Nebenschauplätzen. So waren die schwarz-weißen Sitze ursprünglich als WSC-Schriftzug verbaut, heute sind sie willkürlich verteilt. Vor dem Stadion prangt - anders als auf ersten Renderings - nicht die Aufschrift "Wiener Sport-Club", sondern "Stadion der Stadt Wien". Zumindest dieser Diskussionspunkt sollte in den kommenden Wochen an Bedeutung verlieren. Sobald die Bäume vor dem Haupteingang Blätter tragen, sind weder Schrift noch Logo zu sehen.