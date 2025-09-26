Überraschung bis unglaublich: So sieht Stöger die Neuzugänge

Wer im Nachwuchs des SKN St. Pöltens sowie später beim LASK kickte, mit 20 Jahren beim SKU Amstetten landet, hat einerseits vermutlich viel Talent, aber doch nicht die Riesenkarriere vor sich. Außer man ist Dominik Weixelbraun, der im Sommer eigentlich zur zweiten Mannschaft der Hütteldorfer kommen sollte. Aber die Vorbereitung war gut, er hat gegen Tuzi auch schon getroffen und zeigt, dass Fußballerkarrieren manchmal etwas andere Wege gehen, als man meinen möchte.

Peter Stöger: "Ich sage ganz ehrlich, dass er mich überrascht hat. Auch, weil es mich etwas gewundert hat, dass ihn nicht ein anderer Bundesliga-Verein verpflichtet hat und er bei Rapid II landete. In der Frühphase der Saison war unser Kader noch nicht so breit aufgestellt, also wollte ich ihn mir einmal ansehen. Jetzt hat er es einmal in den Profikader geschafft. Er ist ein Naturfußballspieler, der Situationen natürlich erkennt und nichts Kompliziertes in seinem Spiel hat. Er bietet einfache Lösungen an, und wir hoffen, dass er die ganze Situation jetzt stemmen kann. Zutrauen würde ich es ihm."