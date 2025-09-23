Prognose:

Zwar haben die Dänen in der Qualifikation bereits zwei Vereine verloren, wie Polen profitieren sie aber von der geringeren Starteranzahl. Dank einer gnädigen Auslosung darf sich der FC Kopenhagen über einen Einzug in die Champions League freuen, damit sind bereits einige Punkte sicher in der Tasche.

Nach durchwachsenen Auftritten in der Conference League 2024/25 - inklusive Niederlage gegen den SK Rapid - ist Kopenhagen der Sprung in die Champions League gelungen. Einen ersten Punkt haben die Dänen gegen Leverkusen auch schon eingefahren, das nächste Spiel gegen Qarabag könnte ein entscheidender Richtungsweiser für die nächsten Monate sein. Ein Ausscheiden nach der Ligaphase gilt - stand jetzt - als wahrscheinlich.

Midtjylland bekommt es am Donnerstag mit Sturm Graz zu tun, auch das restliche Programm hat es in sich. Der Vizemeister sollte trotzdem ein Wort um die Playoff-Plätze mitreden können.

Bei entsprechenden rot-weiß-roten Leistungen könnten die Dänen 2025/26 zumindest in Schlagdistanz geraten. Wahrscheinlich braucht es dafür aber zumindest einen Verein, der gesichert europäisch überwintert.

Optimistische Prognose: 6,4 5JW-Punkte

Pessimistische Prognose: 4,2 5JW-Punkte