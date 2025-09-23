Peter Stöger: "Irgendwelche Leute sagen, dass ich ein 'Menschenfänger' bin"

Viel Zeit hat Peter Stöger derzeit nicht. ÖFB-Cup unter der Woche, auswärts beim GAK, dann die Derby-Woche. Das Leben als Rapid-Trainer ist kein leichtes, aber das wusste er davor auch. Wien-West träumt von viel, erreicht dafür aber seit Jahren zugegebenermaßen wenig.

Wobei dieser Satz nur dann stimmt, wenn es rein um den nationalen Erfolg geht. In einem Europacup-Viertelfinale stand zuletzt Red Bull Salzburg im Jahr 2017/18. Wirtschaftlich entwickelt sich Rapid gut, sieht man sich die Transfererlöse an. Dass die Hütteldorfer die meisten Fans haben, darüber muss man ohnehin nicht diskutieren.

Und dennoch, der Traum des ersten nationalen Titels seit 2008 lebt. Für einen möglichen nächsten Titel hauptverantwortlich ist nun eben Stöger.

Er steht noch dazu vor einem sehr speziellen Spiel, war er doch Austria-Spieler und -Trainer. Aber der 59-Jährige weiß schon genau, worauf er sich eingelassen hat: "Ich ziehe mir gerne die komplizierten Schuhe an."

90minuten: Herr Stöger, welche Frage können Sie aktuell schon gar nicht mehr hören?

Peter Stöger: (denkt nach) Es gibt zwar die eine oder andere etwas komische Frage, aber momentan stört mich eigentlich gar keine. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch keine vier Monate da bin, vielleicht ändert sich das in Zukunft.