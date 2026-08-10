So tickt Wolfgang Fiala

Wolfgang Fiala ist auf der Skala für Fußballfunktionäre eigentlich nicht zu finden. Zwischen Ex-Profis und exaltierten Zampanos wirkt er wie ein Durchschnittstyp, der im Alltag wohl kaum auffällt. Auffällig ist allerdings seine Wirkung.

Diese soll laut Medienberichten dem SK Rapid gefallen. Dort dürfte er Technischer Direktor werden und somit eine Ergänzung zu Sportvorstand Markus Katzer. Während letzterer vor allem die Transfereinnahmen sprudeln lässt, ließ die sportliche Weiterentwicklung in den letzten Jahren zu wünschen übrig.

Spieler entwickeln, das kann Fiala. Viel wichtiger ist aber wohl seine Kompetenz, langfristig und strategisch an der sportlichen Identität eines Klubs zu arbeiten. Und um Katzer hier in Schutz zu nehmen: Das ist im modernen, täglichen Fußballwahnsinn schwierig – und in Wien-Penzing noch einmal mehr als andernorts.

Wolfgang Fiala hat sich diese Kompetenzen von der Pike auf angeeignet. Der aktuelle Geschäftsführer Sport der SV Ried gilt als akribisch und guter Kommunikator und hat bewiesen, dass er in einem emotionalen Arbeitsumfeld bestehen kann.