Wer zum Geier ist der neue Ried-Trainer Mario Despotović?

Mario Despotović war vermutlich nicht einmal den meisten Fußball-Insidern ein Begriff. Doch die SV Ried entschied sich für den 41-Jährigen, der in Kroatien, Kanada und Ägypten arbeitete und aus dem Dunstkreis der Taktiker von spielverlagerung.de kommt.

Er soll bei den Innviertlern nun die Arbeit von Maximilian Senft weiterführen, verfeinern und den nächsten Schritt machen. Wie schon bei so mancher Trainerbestellung pokert Sportvorstand Wolfgang Fiala durchaus hoch.

Fiala ist kein sportlicher Leiter, der die einfache Lösung sucht. Anfang 2021 war er für die Verpflichtung von Miron Muslic verantwortlich. Der war bei der SV Ried im Grunde komplett erfolglos und zeigte sein Potenzial erst im Ausland.

Nach eher konservativen Verpflichtungen – Heraf, Ibertsberger – durfte Christian Heinle ran. Der bis dato ebenfalls eher unbekannte Coach konnte mit Aufsteiger Hertha Wels und Rang zehn in der vergangenen Saison eine Duftmarke setzen. Die Abstiegsnot konnte Nachfolger Senft auch nicht lindern.

Abgang und Suche

Nach dem Abstieg begann jedoch eine Erfolgsgeschichte. Ried stieg unter Senft im zweiten Jahr aus der Zweitklassigkeit auf, gewann die Qualifikationsgruppe und war nur einen Sieg vom Europacup entfernt. Der Karlsruher SC kam auf den Coach zu, und er zog weiter. Mit mehr als drei Jahren in Ried verblieb er knapp drei Mal so lang beim Klub wie ein durchschnittlicher Bundesliga-Trainer.