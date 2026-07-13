90minuten: Die Aufsteiger in die Zwölferliga haben sich bislang zuweilen schwerer getan als die Sportvereinigung. Warum?

Fiala: Wir haben zwei Jahre sehr vehement an diesen Zielen gearbeitet und haben gemeinsam schwierige Phasen durchlebt. So konnten wir eine gewisse Resilienz aufbauen - das war ja auch der Sinn unseres Plans. Nach dem Aufstieg haben wir die Mannschaft nur punktuell verändert, weil wir dem Stamm die Bundesliga zugetraut haben. Das schweißt noch einmal zusammen. Gleichzeitig war es schon so, dass es in eine andere Richtung hätte gehen können, wenn wir die eine oder andere Partie verloren hätten.

90minuten: Der Fußball, den man zeigte, ist bei der Konkurrenz nicht gut angekommen.

Fiala: Am Ende des Tages muss ein Verein eine klare Vorstellung davon haben, wie er Fußball spielen will. Dabei geht es aber nicht nur um eine abstrakte Spielidee, sondern auch darum, die vorhandenen Stärken bestmöglich zu nutzen. Dass Ried eine kleine Stadt in einer ländlichen Region ist und wir es unseren Gegnern so unangenehm wie möglich machen wollen, ist nichts Neues. Diese Haltung war schon immer ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der SV Ried. Entscheidend ist aber, diesen Ansatz mit den Qualitäten der eigenen Mannschaft zu verbinden.

Unsere Dreierkette war beispielsweise sehr kopfball- und zweikampfstark, was uns besonders bei Standards geholfen hat. Kingstone Mutandwa hatte große Qualitäten im Kopfballspiel, Ante Bajic wiederum im Umschalten. Solche Stärken geben bis zu einem gewissen Grad vor, mit welchen Mitteln man in der Liga erfolgreich sein kann. Man kann daher sagen, dass die individuellen Qualitäten unserer Spieler die Nuancen unserer Spielidee geprägt haben.

90minuten: Der Zweck heiligt also die Mittel?

Fiala: Das Trainerteam hat diese Stärken sehr gut erkannt und konsequent ausgereizt. Schließlich besteht der Sinn des Spiels darin, innerhalb der Regeln alles zu tun, um das Ziel zu erreichen. Das bedeutet im Fußball, mehr Tore zu erzielen als der Gegner. Die öffentliche Wahrnehmung war dabei teilweise zu undifferenziert. Auch andere Vereine haben mit weiten Einwürfen gearbeitet. Deshalb finde ich es heuchlerisch, Ried als einziges Beispiel herauszugreifen. Wir wurden sehr schnell in eine bestimmte Schublade gesteckt, obwohl unser Spiel deutlich mehr Facetten hatte.

Das hat sich besonders in der Qualifikationsrunde gezeigt. Dort haben wir uns im Ballbesitz hervorragend weiterentwickelt. Das war für unsere bisherige Spielweise eher untypisch, ist uns aber gelungen, weil wir ein spielstarkes Zentrum aufgestellt haben. Auch hier hat sich gezeigt, dass sich die Spielidee immer aus den Stärken der vorhandenen Spieler entwickeln muss.