Schaider: "Ein erneutes Fiasko wird es sicher nicht geben"

Seit 2017 steht er an der Seitenlinie - zu einer Zeit, als Austria Salzburg am Boden lag. Auf den Zwangsabstieg nach der Insolvenz 2016 folgte ein sportlicher Rückfall in die Salzburger Liga.

Unter oft schwierigen Bedingungen führte Schaider den Klub zurück in den Profifußball, zum zweiten Mal seit der Neugründung. "Das nach so langer Zeit zu schaffen, ist für mich persönlich natürlich etwas Großartiges", sagt er.

Sein Weg ist der Weg des Vereins. Und beide haben nie aufgehört, daran zu glauben.

Die Fans - Rückgrat des Vereins

Auch die Fans brennen auf die neue Saison. Für sie ist die Rückkehr in den Profibereich mehr als ein sportlicher Erfolg. Es ist die Belohnung für unermüdliche Treue.

Nach der Insolvenz griff der violette Anhang tief in die eigene Tasche und rettete den Klub (einmal mehr) vor dem Kollaps. Ohne sie wäre dieser Moment nie möglich gewesen.

"Die letzten Saisonspiele waren immer ausverkauft, die Euphorie war riesig", beschreibt Schaider.