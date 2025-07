Sportlich hat das Team aus der Deutschen Bundesliga, das von Sandro Wagner trainiert wird, erwartungsgemäß die Nase vorn. Beide Tore fallen schon in Hälfte eins, Alexis Claude-Maurice schnürt einen Doppelpack. Grabher hätte zwar gern ein Tor seiner Mannschaft gesehen, "damit wir mitkriegen, was hier los sein kann, wenn wir treffen", aber unzufrieden ist er nicht.

"Ich muss ehrlich sagen: Ich freue mich, jetzt ins Austria-Dorf zu gehen und mit den Leuten was zu trinken. Das ist einfach die Seele des Vereins. Und schon ein spezieller Moment", sagt er.

Besagte Seele des Klubs wurde speziell um die Jahrtausendwende legendär, rund um die Pavillons hinter der Tribüne wurde im Austria-Dorf bis in die Morgenstunden gefeiert. Auch das Austria-Dorf gibt es wieder, optisch erneuert, mit Holzhütten statt Pavillons, und eingebettet in den neuen Stadionvorplatz zwischen Stadion, neuem Klubheim und der neuen Geschäftsstelle. Vieles ist neu in Lustenau, und manches doch bekannt.

"Es muss uns durch die Saison tragen"

Was kann ein neues Stadion mit einer Mannschaft machen, vor allem nach nahezu katastrophalen Monaten im Bregenzer Exil, in das man während des Umbaus ausweichen musste, und in dem Heimsiege Mangelware waren?

"Man muss nur schauen, eine Viertelstunde nach dem Spiel, was jetzt hier los ist", sagt Grabher, "Wir haben Austria Lustenau im Herzen", schreien die Fans hinter ihm.

"Das sagt alles. Es ist einfach sehr viel Freude zu sehen, es wird uns beflügeln, es muss uns durch die Saison tragen - weil, so ehrlich muss man sein: Es gibt andere Vereine, die finanziell ein größeres Budget haben, rein von den Namen haben wir sicher nicht den schlagfertigsten Kader. Da müssen wir über andere Tugenden kommen. Das Stadion kann da zum X-Faktor werden."

Die Tribünen leeren sich, das Flutlicht wird abgeschaltet. Das Austria-Dorf füllt sich, und Fußballfans singen gemeinsam. Das war früher schon so, das soll auch künftig wieder so sein. Lustenau ist wieder in der Heimat.

