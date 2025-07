Sekerlioglu über SKN: "Ein Fußballklub, wo wirklich sehr viel möglich ist"

Er sieht sich selbst als einen Coach mit viel Präsenz und Tatendrang an der Seitenlinie: "Ich bin ein sehr energischer Mensch auf der Linie. Also, ich werde jetzt nicht nur sitzen. Das wäre mir zu langweilig. Dafür sehe ich zu viel, dass ich was korrigieren möchte."

"Keine großen Ansagen" von Sekerlioglu

In der abgelaufenen Saison belegte der SKN den vierten Rang in der ADMIRAL 2. Liga – hinter Ried, der Admira und der Vienna. Der Wiederaufstieg blieb damit einmal mehr außer Reichweite. Daher auch kein Grund für überzogene Ansagen für die kommende Saison, findet Sekerlioglu: "Ich möchte, dass der SK St. Pölten wieder eine Identität kriegt. Ich will, dass die Jungs am Platz alles lassen und die Fans das spüren."

Aber: "Ich denke, es wäre vermessen, nach all den Einschnitten – sei es beim Budget, durch strukturelle Veränderungen oder zahlreiche Abgänge – jetzt große Ansagen zu machen. Vielmehr geht es darum, dem SKN St. Pölten wieder eine Identität zu geben. Ein regionaler Weg, junge Spieler einzubauen, eine Verbindung zur Region herzustellen, sodass die Fans ins Stadion kommen."

Der 46-Jährige fügt noch hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass das ein Fußballklub ist, wo wirklich sehr viel möglich ist. Langfristig gesehen gehört der Klub einfach nach oben, da brauchen wir nicht reden."