Was passiert in Stripfing?

Eine Woche zuvor war dem Klub noch ein kleiner PR-Coup gelungen. Nach über zwei Jahren hat die Kampfmannschaft wieder auf dem eigenen Platz gespielt - in einem Test gegen die Wiener Viktoria.

Der Sportplatz in Stripfing ist aktuell aber weit davon entfernt, die Zulassungsbestimmungen der 2. Liga zu erfüllen.

Auch der FAC hofft

Mit dem Aufstieg in die 2. Liga übersiedelte das Team zunächst auf den FAC-Platz, spielte in der zweiten Saison dann in der Generali Arena, in der neuen Spielzeit wird wieder in Floridsdorf gekickt.

Der FAC hofft also auch, dass Kirisits‘ finanzielle Probleme keine Auswirkungen auf den SV Stripfing haben, immerhin ist die Platzmiete im Budget fast eine sechsstellige Summe.

Die Bundesliga hat nachgefragt

Und auch bei der Bundesliga schrillten am Montag die Alarmglocken.