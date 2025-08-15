Während des Interviews versagt ein Scheinwerfer, Regi Van Acker sitzt im Dunkeln, die Lichter sind ausgegangen. "Das ist ja wie bei uns in der Rückrunde", sagt er und lacht.

Der Bregenzer Trainer ist zum Saisonstart der ADMIRAL 2. Liga bestens gelaunt, den katastrophalen Saisonendspurt 2024/25 scheint er verdaut zu haben. Neun Spiele in Folge verloren die Schwarz-Weißen da, und machten eine bis dahin mehr als ordentliche Spielzeit damit fast schon vergessen.

"Neun Niederlagen in Folge, das habe ich in meinem Leben noch nie mitgemacht", sagt Van Acker, der in 70 Lebensjahren doch das eine oder andere im Fußball erlebt hat. "Das ist Wahnsinn."

Spektakulär in jeder Hinsicht

Die Gründe dafür hat der Coach bereit. "Wir haben jede Woche probiert zu gewinnen, aber wir haben vielleicht zu offensiv gedacht", sagt Van Acker. In der Hinrunde habe das gut funktioniert. 52 Tore erzielte sein Team in der gesamten Saison, und stellte damit die viertbeste Offensive der ganzen Liga.

Nach 22 Runden stand Bregenz sogar auf Rang drei, hatte 32 Gegentore kassiert. In den restlichen acht Runden kamen aber 25 Gegentore dazu, was in Rang zehn resultierte.