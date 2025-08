FC Hertha Wels: In fünf Jahren in die Bundesliga?

Der 38-jährige Oberösterreicher glaubt auch deshalb so fest an die Mission Bundesliga, weil er schon einmal hautnah erlebte, wie es ist, einen Verein erstmals in der Beletage des österreichischen Fußballs zu platzieren.

Bis zu seinem Wechsel nach Wels im Sommer 2023 war er beruflich in der Geschäftsstelle von Blau-Weiß Linz tätig. Die Stahlstädter seien freilich ein Vorbild - vor allem in einer gewissen Hinsicht:

"Das Timing, den Aufstieg mit der Stadion-Eröffnung zusammengebracht zu haben, war überragend. Es wäre schön, wenn wir das in Wels wiederholen können", so Huliak, der sich dabei auf eine Aussage vom Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP), laut dem in vier Jahren mit einem vollzogenen Komplett-Ausbau der Huber Arena zu rechnen sei, stützt.

Läuft alles nach Plan, sehen wir also noch in diesem Jahrzehnt einen Welser Verein in der Bundesliga. Und das, nachdem die Messestadt 27 Jahre im österreichischen Profifußball überhaupt nicht stattfand.